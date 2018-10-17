İstanbul Patrikliği ile ilişkileri koparan Rus Patrikliği, ortak ayini de yasakladı

Bu bölünmenin 1054’de Ortodoks kilisesinin Katolik kilisesinden ayrılmasından sonraki en büyük bölünme olarak görüldü. Karar pazartesi günü Rus Ortodoks Kilisesi’nin karar organı Kutsal Sinod kurulu tarafından alındı. Metropolitan Hilarion geçen hafta İstanbul patriğinin Ukrayna Kilisesinin bağımsızlığını tanıma hareketinin tarihi gerçeğe aykırı olduğunu söylemişti. Ukraynalıların çoğu Kiev’in merkezinde dua ederek İstanbul Patriğinin bu kararını alkışlamıştı. İstanbul Patrikliği, bu kararla 1686’da Kiev Ortodoks kiliselerini Moskova’ya bağlama kararından geri adım atmış oldu.

İstanbul Patrikliği bu kararıyla, Ukrayna’da Rus patrikliğinin tanımadığı ve aforoz ettiği Ukrayna’daki iki papaz ile ilgili aforoz kararını da tanımamış oldu.

Moskova, anlaşmazlığın çatışmaya dönmesi konusunda endişelerini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta güvenlik konseyini toplayarak konuyu görüşürken, Rus Ortodoks Kilisesi İstanbul’un kararından gere dönerek bölünmenin durmasını umut ettiğini söylemişti.

Ukrayna’nın İstanbul Patrikliği’nin hareketine tepkisi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko, kilisenin bağımsızlığının Ukrayna’nın bağımsızlığı ile ilgili olduğunu belirterek, "Bu Ukrayna’nın milli güvenliği meselesidir. Bu Ukrayna’nın devlet olma meselesidir” dedi.

Moskova’dan da bazı piskopasların, Ukrayna’nın farklı Ortodoks bölgelerinden din adamlarının bir araya gelerek Katedral olarak tabir edilen toplantıyla yeni kiliseye lider seçmek için toplanacakları kaydedildi.