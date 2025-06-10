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Dünya

İstanbul'da alınan kararlar uygulanıyor! Ağır hasta ve yaralı esir askerlerin takası yapıldı

Haziran ayı başında İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği Rusya ile Ukrayna arasında ağır hasta ve yaralı esir askerlerin takasının gerçekleştirildiği belirtildi.

AA10 Haziran 2025 Salı 18:23 - Güncelleme:
İstanbul'da alınan kararlar uygulanıyor! Ağır hasta ve yaralı esir askerlerin takası yapıldı
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul'da 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakereler sonucunda varılan anlaşmalar uyarınca, ikinci Rus esir asker grubunun Ukrayna'dan iade edildiği kaydedildi.

Rus esirlerin karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu bir grup esir askerin Kiev'e verildiği aktarılan açıklamada, halihazırda Rus askerlerinin Belarus topraklarında bulunduğu, tıbbi ve psikolojik yardım aldığı ifade edildi.

Açıklamada, tüm Rus askerlerinin, bakanlığın tıbbi kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya'ya sevk edileceği belirtildi.

Bakanlık, ilk aşamada olduğu gibi esir takasında yer alan asker sayısına ilişkin bilgi vermedi.

UKRAYNA'DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, İstanbul'daki müzakerelerde Rusya ile anlaştıkları gibi esir takası sürecinin bugün de devam ettiğini belirtti.

Ukraynalı ağır hasta ve yaralı askerlerin geri getirildiğini aktaran Zelenskiy, "Bugün, ağır hasta ve yaralı askerlerimizin Rus esaretinden dönüşünün ilk aşamasıdır. Hepsinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var. Bu önemli bir insani eylemdir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy esir asker takası sonucu Ukrayna ordusu ve güvenlik birimlerinden askeri personelin geri getirildiğini kaydederek, "Takaslar devam etmeli. Esaret altında olan herkesi bulup geri getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yardım eden herkese minnettarız." dedi.

2 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.

Dün, bu anlaşma çerçevesinde, Rusya ile Ukrayna arasında ilk aşama olarak 25 yaş altı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.

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