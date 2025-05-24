İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2025 Cumartesi / 27 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1011
  • EURO
    44,4609
  • ALTIN
    4204.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İstanbul'da alınan kararlar uygulanıyor! Karşılıklı 307 asker takas edildi
Dünya

İstanbul'da alınan kararlar uygulanıyor! Karşılıklı 307 asker takas edildi

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da, Rusya-Ukrayna arasında yapılan barış müzakereleri sonucunda kararlaştırılan esir takasının ikincisinde karşılıklı 307 askerin değişimi yapıldı.

AA24 Mayıs 2025 Cumartesi 13:43 - Güncelleme:
İstanbul'da alınan kararlar uygulanıyor! Karşılıklı 307 asker takas edildi
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmaları uyarınca Ukrayna'nın 307 Rus askerini verdiği belirtilerek, "Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 307 savaş esiri verildi." ifadeleri kullanıldı.

Rus askeri personelinin Belarus'ta bulunduğu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığı kaydedilen açıklamada, Rus askeri personelin Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Rusya'ya nakledileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Rus tarafının başlattığı geniş çaplı esir değişimi inisiyatifinin devam edeceği vurgulandı.

"ESİR TAKASININ YARIN DA DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, İstanbul barış müzakereleri kapsamında Rusya ile anlaştıkları "1000 kişiye 1000 kişilik" esir takasının ikinci aşamasının bugün gerçekleştiğini belirtti.

Rusya ile yapılan esir takası sonucu bugün 307 Ukraynalının evlerine geri getirildiğini aktaran Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Türkiye'de mutabakata varılan 1000'e 1000 esir değişimi anlaşmasının ikinci günüdür. Sadece iki günde 697 kişi geri döndü. Yarın da devam etmesini bekliyoruz."

Zelenskiy, bugün takas edilen 307 kişi arasında Ukraynalı askerlerin, sınır güvenlik görevlilerinin ve ulusal muhafızların da yer aldığına dikkati çekerek, esir takası sürecine destek veren herkese teşekkür etti.

Zelenskiy mesajında, "Amacımız her insanı Rus esaretinden kurtarmaktır." ifadesini kullandı.

İstanbul Barış Müzakerelerinde Ukrayna ile sağlanan mutabakatla esir değişimi kapsamında Rusya ile Ukrayna arasında, 270 asker ile 120 sivil, toplamda 390 esir karşılıklı olarak dün takas edilmişti.

İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERELER

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde geçen hafta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.