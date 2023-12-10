İstanbul'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), İnsan ve Medeniyet Hareketi, Medeniyet Vakfı, İstikamet Vakfı, İnsan ve Değer Hareketi, Ümran Kültür ve Medeniyet Hareketince organize edilen yürüyüşe katılanlar, öğlen saatlerinde Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Eyleme katılanlar, İsrail'i protesto edip Filistin'e destek veren dövizler taşıyarak sloganlar attı. Kalabalık daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yürüdü. Burada Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, yaptığı konuşmada, ABD başta olmak üzere İsrail'e yardım eden ve destek veren ülkelere tepki göstererek, İsrail ile tüm ticari ilişkilerin bitirilmesini istediklerini söyledi.

Kardeş ülke olarak gördükleri Azerbaycan ile Mısır'dan da Türkiye gibi İsrail'e tepki gösterilmesini beklediklerini ifade eden Yıldırım, ABD'nin İslam dünyasına yönelik tehditlerinden korkulmaması gerektiğini kaydetti.

ABD'yi protesto etmek için 500-600 bin civarında kişiyle Adana'daki İncirlik Üssü'ne gittiklerini belirten Yıldırım, asıl suçlunun İsrail değil, ABD olduğunu ifade etti.

İnsanları ABD ürünlerini ve İsrail'e destek verenleri boykot etmeye davet eden Yıldırım, "Türkiye'de insanlar Amerika'yı istemiyor. Amerika'dan korkmak bize göre değil." dedi.

Dünyada 800 üs kuran ABD'nin Gazze'den sonra Türkiye'nin 22 ilini hedeflediğini öne süren Yıldırım, "Halkımız uyansın. Adımlarını duyuyoruz siyonistlerin. Bize doğru geliyorlar ama bize geldiklerinde yok olacaklar." diye konuştu.

Filistin'de zulmün son bulması için Selahattin Eyyubi gibi liderlere ihtiyaç olduğunu belirten Yıldırım, Türkiye'de İsrail ile ticaretin kesilmesi, hava sahasının kapatılması, Ceyhan Boru Hattı'nın durdurulması, Doğu Akdeniz'de yapılan bütün anlaşmaların bitirilmesi, gerekirse İslam dünyasıyla birlikte Doğu Akdeniz'e donanmaların gönderilmesini istediklerini ifade etti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kudüs yeniden Müslümanların olacağı günlere doğru gidiyor. Ama devletlerin gücüne ihtiyacımız var. İnşallah devletler bu konuda harekete geçecektir. Zaten devletler harekete geçmese de İsrail, Amerika bütün devletleri harekete geçirecek. Bak adamlar Doğu Akdeniz'e yerleşti. Bak adam, 'arz-ı mev'ud' diyor. Mecbur olarak bunlarla karşı karşıya geleceğiz."

Filistin'de ikili devleti kabul etmediklerini söyleyen Yıldırım, "İkili devlet dediniz, katliam yaptınız. İkili devlet demek bir tuzakmış meğer." ifadesini kullandı.

Her hafta yürüyüşler yapacaklarını açıklayan Yıldırım, bu eylemlere katılım çağrısında bulunarak Gazze'ye gemilerle gönderilmek üzere insani yardımların hazırlanma aşamasında olduğunu da sözlerine ekledi.

