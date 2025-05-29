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Dünya

İstanbul'da yeni tur müzakere teklifi! Rusya hazır, Kiev sessiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılması önerilen yeni müzakere turu için Ukrayna'dan henüz resmi bir yanıt almadıklarını belirtti

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 12:53 - Güncelleme:
İstanbul'da yeni tur müzakere teklifi! Rusya hazır, Kiev sessiz
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da, İstanbul'da yapma teklifine Ukrayna'dan henüz yanıt almadıklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

"BU KESİNLİKLE KORKUNÇ BİR DURUM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy ile ailesine yönelik tehditler yapıldığını anlatan Peskov, "Bu kesinlikle korkunç bir durum." dedi.

Rusya Soruşturma Komitesinin konuyla ilgilendiğini belirten Peskov, "Bu tehditlerin kaynağı Ukrayna, Kiev rejimi ise durum çok daha vahimdir." ifadesini kullandı.

"2 HAZİRAN PAZARTESİ, İSTANBUL'DA BULUŞMAYI TEKLİF ETTİK"

Ukrayna'nın yeni tur müzakereleri "bozması" durumunda Rusya'nın atacağı adımlara yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "İkinci tur için 2 Haziran Pazartesi, İstanbul'da buluşmayı teklif ettik. Ukrayna tarafından bir yanıt beklememiz ve kendimizi ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar, bildiğim kadarıyla, Ukrayna tarafından hiçbir yanıt alınmadı." diye konuştu.

"BU YAPICI BİR YAKLAŞIM DEĞİL"

Peskov, Ukrayna'nın Rusya tarafından olası bir ateşkese yönelik hazırlanan memorandumu "ivedilikle" talep etmesini değerlendirerek, bunun yapıcı bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini duyurmuştu.

  • Kremlin Sözcüsü
  • Dmitriy Peskov
  • İstanbul müzakere

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