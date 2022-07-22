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Dünya

İstanbul'daki tarihi anlaşma sonrası AB'den açıklama

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bugün Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasına ilişkin, “Bugünkü İstanbul anlaşması doğru yönde atılmış bir adımdır. Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

DHA22 Temmuz 2022 Cuma 17:43 - Güncelleme:
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Borrell, Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin bugün Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan anlaşmaya ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı işgali milyonlarca insanı açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Bugünkü İstanbul anlaşması doğru yönde atılmış bir adımdır. Anlaşmanın hızla uygulanması için çağrıda bulunuyoruz. BM ve Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. AB, Ukrayna'nın tahıl ihracatına yardım etmeye devam etmeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.

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