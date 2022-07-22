İstanbul'daki tarihi anlaşma sonrası AB'den açıklama

Borrell, Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin bugün Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan anlaşmaya ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'yı yasadışı işgali milyonlarca insanı açlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Bugünkü İstanbul anlaşması doğru yönde atılmış bir adımdır. Anlaşmanın hızla uygulanması için çağrıda bulunuyoruz. BM ve Türkiye'nin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. AB, Ukrayna'nın tahıl ihracatına yardım etmeye devam etmeye kararlıdır" ifadelerini kullandı.