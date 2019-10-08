FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8347
  • 6,4034
  • 280.819
  • 101859
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İşte ABD tarihinin en tehlikeli seri katili: 93 kişiyi öldürmüş

ABD'de, 79 yaşındaki mahkum Samuel Little'ın, ülke genelinde 90'dan fazla cinayetten sorumlu olduğu ortaya çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), mahkum Samuel Little'ın, 1970-2005 yılları arasında ülke genelinde çoğu siyahi kadın 93 kişiyi boğarak öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine araştırmalarını derinleştirdi.
 
Mahkumun itiraflarını inceleyen FBI, Florida, Arkansas, Kentucky, Nevada, Louisiana gibi eyaletlerde işlenen 50 cinayeti şu ana kadar doğruladıklarını açıkladı.
 
Yetkililer, eski bir boksör olarak ülkeyi dolaşan Little'ın kurbanlarını toplumun dışında kalmış uyuşturucu bağımlısı ve sorunlu kişilerden seçtiğini ve bir çoğunun ölüm soruşturmasının aşırı doz, kaza veya bilinmeyen nedenlere bağlı olarak kapatıldığının tesbit edildiğini aktardı.
 
California'daki bir hapishanede 2012'den bu yana yatan mahkum Little, birden fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. 
 
"ABD TARİHİNİN EN TEHLİKELİ SERİ KATİLİ"
 
Mahkumun itiraflarından hareketle ülke genelinde on yıllardır çözülemeyen cinayet dosyalarını tekrar açan FBI yetkilileri, Little'ı, "ABD tarihinin en tehlikeli seri katili" olarak tanımladı.
 
Little'dan önce ülke tarihinde en tehlikeli seri katil olarak 1970'lerde en az 33 çocuk ve gencin ölümünden sorumlu John Wayne Gacy ve 1974-1978 yıllarında 30 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Ted Bundy gösteriliyordu. 
 
Dünya çapında ise 2000 yılında yakalanan ve 250 kişinin ölümünden sorumlu tutulan İngiliz pratisyen Harold Shipman, en tehlikeli seri katil olarak biliniyor.

Kırmızı kategoride aranıyordu! MİT ve TSK nokta atışıyla hedef aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

FBI korkunç iddiayı doğruladı: Tarihin en vahşi seri katili

Dünyayı tehdit eden sızıntıyla ilgili açıklama geldi!

Dünyayı tehdit eden sızıntıyla ilgili açıklama geldi!

'Bu gezegende Türkiye'den başka bir dost görmüyoruz'

'Bu gezegende Türkiye'den başka bir dost görmüyoruz'

Avrupa'nın göbeğinde korkunç olay! ABD savaş uçağı düştü

Avrupa'nın göbeğinde korkunç olay! ABD savaş uçağı düştü

Milli teknoloji ABD yolcusu! 65 milyon dolarlık satış yapılacak

Milli teknoloji ABD yolcusu! 65 milyon dolarlık satış yapılacak

Tam 1 milyon kişi... Sınırda yakalandı!

Tam 1 milyon kişi... Sınırda yakalandı!

Dehşete düşüren itiraflar! Cesedi parçalara ayırıp...

Dehşete düşüren itiraflar! Cesedi parçalara ayırıp...

Türkiye'den çok sert tepki! Terörist başına fahri hemşehrilik verdiler

Türkiye'den çok sert tepki! Terörist başına fahri hemşehrilik verdiler
 

POPÜLER HABERLER

Emniyet Müdürü Altuğ Altuğ Verdi’yi şehit ettikten sonra böyle yakalanmış

Emniyet Müdürü Altuğ Altuğ Verdi’yi şehit ettikten sonra böyle yakalanmış

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA