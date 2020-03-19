İşte ABD'lilerin sığınak sitesi

DHA 19 Mart 2020 Perşembe 13:17 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 13:17

Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün küresel salgın (pandemi) ilan ettiği hastalıktan etkilenenlerin sayısı 218 bini geçerken; hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 800’ü aştı. İnsanların marketlere akın ederek gıda stoku yaptığı bu günlerde, benzer durumlar için yıllar boyu hazırlık yapan ABD’liler, 'bu günleri daha önceden gördüğünü' öne sürüyor.

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Wesley Rawles’in 15 yıldır stok yaptığı sığınakta, 95 adet yüz maskesi, yüzlerce çift lateks eldiven ve 4 yıllık gıda ihtiyacını karşılayacak malzeme bulunuyor. Rawles, diğer ABD’lileri de benzer sığınaklar yapmaları konusunda teşvik etti. İngiliz medyasına açıklamalarda bulunan Rawles, "Size demiştim demek istemiyorum. Ama size demiştim. Önümüzdeki aylarda göreceğimiz değişiklilerin çok derin ve şiddetli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rawles’in sığınağında, güç santrali de bulunuyor. Rawles, olası bir elektrik ve güç kesintisinde şu anda yaşadığı normal hayata hızlıca dönebileceğini ve bundan etkilenmeyeceğini açıkladı.

DAN LAMBERT: BİR YIL YETECEK KADAR YEMEĞİM VAR

Diğer 'kıyamet gününe hazırlananlar' arasında bulunan iki çocuk babası Dan Lambert (67), yıllarca sığınağında depolama yaptığını belirterek, "Evime 800 metre kadar yakında bir sığınakta yiyecek depoluyorum. Şu anda bir yıl yetecek kadar stokum var. Genellikle donmuş ve kuru yiyecekler. İki adet küçük buzdolabı da tamamen dolu denebilir" dedi.

30 yıldır vitamin aldığını belirten Lambert, koronavirüsün herkese bulaşabileceğini altını çizerek, virüsten korunmak için vitamin alma tavsiyesinde bulundu. Öte yandan Lambert, "Sığınakta aylarca kalabilecek her şeye sahibim. Buna yıllardır hazırlanıyorum" dedi ve salgının insanlık için bir dönemeç olabileceğini ifade etti.

LÜKS SIĞINAKLARA TALEP ARTTI

ABD merkezli olan ve lüks sığınak satışı yapan firmanın aktardığına göre, Covid-19 salgının ardından lüks sığınak satışlarına talep yoğun oranda arttı. Firmadan yapılan açıklamada, "Mevcut koronavirüs tehdidi ve gelecekteki sonuçları nedeniyle, sığınaklara olan talep katlanarak arttı" denildi.

Firma, sığınak satın almak isteyen kişiler lüks bir yaşam sunduğunu belirtiyor. Firmadan paylaşılan fotoğraflarda, sığınaklarda yatak odalarının, televizyon ve sinema salonlarının bulunduğu görüldü.