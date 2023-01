İşte 'dost' Almanya'nın teröre verdiği desteğin açık kanıtı! Liste dolup taştı

KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYOR, ÖDÜL 10 MİLYON TL

İçişleri Bakanlığı, 'Terör-Arananlar' listesinde güncellemeye gitti. Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri olarak belirlenen listede yer alan isimlerin çoğunun Almanya'da olması dikkat çekti. Kırmızı kategoride yer alan Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu belirtilirken, Abdullah Aymaz'ın Offenbach kentinde yaşadığı biliniyor.

GRİ KATEGORİ BERLİN'DE

Kırmızı kategoriden sonra en çok gri kategoride yer alan isimler Almanya'da ikamet ediyor. İkameti açıkça belli olanların başında, MİT TIR'ları davasında hapis cezasına çarptırılan Can Dündar bulunuyor. Dündar gibi Berlin'de yaşayanların sayısı bir hayli fazla. FETÖ'cülerin bir diğer üs olarak seçtikleri nokta ise ülkenin Hessen Eyaleti.

ABDULLAH AYMAZ

FETÖ'nün "üç büyük abisinden birisi" olan Abdullah Aymaz, Türkiye'den kaçtıktan sonra Almanya imamı oldu. Fetullah'ın imamlarından olan Aymaz döneminde Almanya'daki FETÖ yapılanması çok büyüdü. Zaman Gazetesi eski Avrupa Koordinatörü de olan Aymaz son olarak, FETÖ'nün en kritik isimlerinden biri olan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yerine geçecek kişi diye lanse edilen Mehmet Ali Şengül'ün Hanau kentindeki cenazesinde ortaya çıktı.

ADİL ÖKSÜZ

FETÖ'nün darbeci sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" Adil Öksüz de Almanya'da bulunuyor. FETÖ'nün en kilit isimlerinden biri olan Öksüz'ün, darbe girişiminin ardından kaçtığı Almanya'da örgütün Berlin'deki hücre evlerinde kaldığı tespit edilmişti. Öksüz de Alman gizli servisi tarafından korunuyor. Öksüz'ün yanlışlıkla sınırdışı edilmemesi için dosyasına şerh konulduğu belirtiliyor.

GRİ KATEGORİDE ARANANLAR... ÖDÜL 500 BİN TL

ZEKERİYA ÖZ

FETÖ'NÜN savcısı Zekeriya Öz, Almanya'ya firar eden onlarca FETÖ'cü hainden sadece biri. Zekeriya'nın Alman istihbaratı BND'ye, Türkiye'nin polis ve yargı sistemleri UYAP ve e-Devlet'in bilgilerini teslim ettiği biliniyor. Vatansız kalan Öz'ün hainliğine karşılık BND'nin koruması altına girdiği, ailesini buraya getirdiği, kızını da burada evlendirdiği biliniyor.

CAN DÜNDAR

ALMANYA'YA kaçmadan önce, FETÖ hainlerinin servis ettiği devlet sırlarını, yayın yönetmenliğini yaptığı gazetede yayınladı. 'Casusluk' ve 'terör örgütüne (FETÖ) yardım' suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Berlin'de FETÖ'nün koruması altında Türkiye'ye ihanet etme karşılığı, ödül üzerine ödül alıyor. Almanların kurduğu kanallarında Türkiye düşmanlığı yapıyor.

CEVHERİ GÜVEN

FETÖ'NÜN propaganda imamı... 15 Temmuz ihanetine kadar Türkiye'de, gazetecilik adı altında ihanetler yaptı. Edirne üzerinden kaçarak Avrupa'ya geldi. Hessen'e bağlı Babenhausen'de kurduğu iftira yuvasından devlete ve hükümete yönelik kara propaganda faaliyetleri yürütüyor.

CELAL KARA

FETÖ'NÜN önemli savcılarından... Zekeriya Öz'le birlikte Sarp sınır kapısından kaçış görüntüleri hafızalarımızda. Onun yeni adresi de Almanya. Kumpasçı Celal'in bir dönem de Hollanda'da kaldığı biliniyor.

ERCAN KARAKOYUN

GRİ listenin bir diğer ismi Diyalog ve Eğitim Vakfı Genel Müdürü ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in Almanya'daki sözcüsü olan Ercan Karakoyun da Berlin'de yaşıyor. Son olarak Frankfurt'ta düzenlenen uluslararası kitap fuarında görülen Karakoyun, SABAH Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel'e saldırarak yaralamıştı. Karakoyun, Erel'in telefonunu zorla elinden almak istemiş, çalışmasına engel olmuştu.

KADİR SANCI

FETÖ, Avrupa'da yaşadıkları ülkelerin hakim güçlerine yaranmak için her türlü hainliği yapıyor. Bunlardan biri de üç dini bir araya getirme yani House of One projesi. İslam'ı tahrif etmek için yürütülen projenin baş imamı Kadir Sancı... Ne üzücüdür ki Alman devleti, Türkiye ve dinler arası diyalog toplantılarında çoğu kez onu muhatap alıyor.

MAHMUT ÇEBİ

BİR dönem Türkiye'de Zaman gazetesinin yayın yönetmenliği görevini yürüten Mahmut Çebi, görevi Ekrem Dumanlı'ya devrederek Almanya'ya gelmişti. Çebi, Avrupa'da Zaman gazetesinin başına geçti. Türkiye karşıtı kara propagandayı yönetenler arasında yer alan Çebi, Hessen Eyaleti'ne bağlı Offenbach'ta yaşıyor.

SÜLEYMAN BAĞ

ÖRGÜTÜN yayın organı Zaman Avrupa'da bir dönem yayın yönetmeni ve köşe yazarı olarak çalıştı. O da gri kategoride yer alıyor. Alman basını ile ilişkileri koordine etme görevi üstlenen Bağ da pek çok FETÖ'cü gibi Berlin'de yaşıyor. FETÖ'nün dinimizi tahrif etmek için yürüttüğü House of One projesinde de aktif görev üstleniyor

NECDET ÇELİK

FETÖ'NÜN Romanya'daki 'Suçluları Koruma Timi' şefi olarak bilinen Necdet Çelik, son olarak Frankfurt'ta düzenlenen uluslararası kitap fuarında görüldü. Çelik, FETÖ firarisi Cevheri Güven'in katıldığı etkinliği takip eden SABAH Gazetesi ekibini tahrik etmeye çalışan isim olarak dikkat çekti. Frankfurt'ta çalışıyor.

MEHMET TOKER

TERÖR'den Arananlar listesinin gri kategorisinde FETÖ terör örgütü bağlantısı ile aranan Mehmet Toker, Stuttgart kentinde yaşıyor. Toker, kurduğu telekomünikasyon alanındaki şirketi ile biliniyor. Toker, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm giydi.

LİSTEDE OLMAYAN BİNLERCE İSİM VAR

KUYUMCULUK VE RESTORANCILIK

HAİN darbe girişiminden sonra başta Yunanistan olmak üzere, farklı ülkelerden Almanya'ya kaçan binlerce FETÖ'cü var. Burada kurdukları ilişki ağı sayesinde hızlı şekilde oturum ve çalışma izni alan FETÖ'cüler, ticarete yönelip örgüte para kazandırmaya başlıyor. FETÖ'cüler daha çok, hızlı para aklayabilecekleri kuyumculuk ile restoran işletmeciliği yapıyor.

AKADEMİYE YÖNELDİLER

FETÖ'CÜLERİN bir kısmı da diplomalarına Almanya'da denklik almaya başladı. Bunun son örneği, Atatürk Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı olan FETÖ firarisi Zekeriya Aktürk oldu. Bavyera Eyaleti'ne yerleşen Aktürk'e doktorluk yapması için diploma denkliği verildi.