İşte İngiltere'nin yeni umudu 5 ilaç! 30 hastanede denenecek

star.com.tr 01 Haziran 2020 Pazartesi 13:36 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 13:36

Bir İngiliz araştırma programı kapsamında, koronavirüs ilaçlarını test edecek korona teşhisi konmuş hastaları, vaka hızı düşmeden ilaçları denemeye çağırdı.

Yeni yöntem, kan incelmesi için kullanılan Heparin gibi ilaçlardan, güçlü anti-viral özelliklere sahip olan kas, akciğer ve kan bozuklukları gibi durumlar için hala klinik çalışmaları devam eden tedavileri de kapsıyor.

Olası denemeler, sağlık görevlileri, bilim adamları, araştırma ve inovasyon endüstrisi, Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü (NIHR) ve İngiltere'nin ACCORD (COVID-19 Araştırma ve Geliştirmelerini Hızlandırma) programının bir parçası olarak yapılacak.

Testlerin Londra, Liverpool, Manchester, Leeds, Leicester ve Glasgow'daki büyük hastaneler de dahil olmak üzere en iyi hastanelerden yapılması planlanıyor.

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan ACCORD'a öncülük eden NIHR Biyomedikal Araştırma Merkezi'nden Solunum Hastalıkları Profesörü Tom Wilkinson, "Hastalığın şiddetini azaltmak için, hem güvenlik hem de etki belirtisi arıyoruz. Hastalığın süresini kısaltabilecek ve hastaların yoğun bakım ortamına girmesini engelleyebilecek bir şey arıyoruz.' dedi.

Wilkinson, koronavirüsü doğrulanmış sadece birkaç hastanın programa kaydolduğunu ve enfeksiyon oranlarının kademeli olarak düşmesi nedeniyle araştırmacıların zamana karşı yarışta baskı altında kaldıklarına dair endişelerini dile getirdi. Profesöre göre, hızla test ve teslimatı yapılabilir bu ilaçlar için bulabildikleri her hasta teste tabii tutulmalı.

Wilkinson'un belirttiği gibi, zaten yaygın olarak kullanılan ilaçlar şöyle...

Bu ilaçlar Akciğer tedavisinde kullanılan Heparin dışında, Norveç şirketi BerGenBio tarafından geliştirilen ve kan bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan bir tablet olan Bemcentinib, Başlangıçta kronik obstrüktif akciğer hastalığı için geliştirilmiş bir anti-enflamatuar olan Medi3506...

Testlerin bunların yanı sıra, manto hücre lenfomasını tedavi etmek için kullanılan başka bir AstraZeneca ilacı olan Calquence ve Belçika biyofarma şirketi UCB tarafından geliştirilen ve miyasteni gravis gibi kas hastalıklarının potansiyel tedavisi için zaten denenmekte olan bir Zilucoplan gibi tedavileri de kapsayacağı belirtiliyor.

Listedeki ilaçların etkili olduğu kanıtlanırsa, Oxford Üniversitesi tarafından yönlendirilen bir sonraki aşama ulusal araştırma programına geçilecek.

Wilkinson sözlerini şöyle tamamladı...

"Bir hasta ister ACCORD isterse aşı çalışmaları veya diğer ilaç denemeleri olsun, çalışmalardan herhangi biri için uygunsa, hem kendi sağlığına hem de halk sağlığına çok değerli bir katkı sunabileceği için katılmalıdır. İlaç başına yaklaşık 60 hastanın birkaç aylık bir süre içinde test ve sonuçlarının değerlendirilmesi gerekiyor.'

Hükümetin açıkladığı son verilere göre, Birleşik Krallık'ta 270 binden fazla onaylanmış koronavirüs vakası var. Salgında 38 binden fazla insan öldü. Bununla birlikte, bu sayıların sadece test edilmiş insanları gösterdiği, bu nedenle koronavirüs ile ilgili toplam ölüm sayısının daha yüksek olduğu düşünülüyor.

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