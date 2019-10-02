28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7423
  • 6,2705
  • 271.725
  • 104180
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İşte Kaşıkçı cinayetinin ses kayıt dökümü! 'Kurbanlığı parçalamak zaman alacak'

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi yetkililerce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçti. Soğuk kanlı bir şekilde Kaşıkçı'yı parçalayan Suudi yetkililerin ses kayıtları ise Türk istihbaratı tarafından ele geçirilmişti. İşte o vahşet anlarının ses kayıt dökümleri...

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2 Ekim 2018 tarihinde nişanlısı Hatice Cengiz ile İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na giren Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamadı.
 
İlk etapta Suudi yetkililer Kaşıkçı'nın binadan ayrıldığını iddia etse de günler sonra ortaya çıkan kayıtlar, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik suikast timi tarafından vahşice öldürüldüğünü ortaya koydu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammad bin Selman'ın danışmanı Saud el Kahtani'nin de işin içinde olduğu vahşi cinayete ilişkin, Suudi yetkililer henüz yargılamayı sonlandırmamış olsa da Kaşıkçı cinayeti "yüzyılın cinayeti" olarak tarihteki yerini aldı.
 
Türk istihbaratının ele geçirdiği ses kayıtları ise cinayetin önceden planlandığını ve büyük bir soğuk kanlılıkla işlendiğini gün yüzüne çıkardı. İşte cinayet anında  yaşanan vahşet anlarına ilişkin ses kayıtlarının dökümü:
 
Suudi İstihbarat Generali Mahir Mutreb: Önce, 'Seni Riyad'a götüreceğiz' diyeceğiz. Gelmezse burada öldürüp cesetten kurtulacağız.
 
Suudi Adli Tıp Kurumu Başkanı Salah Tubeyki: Ben hep kadavralar üzerinde çalıştım. Kesmeyi iyi bilirim. Şimdiye dek hiç sıcak bir beden üzerinde çalışmadım ama onu da kolayca hallederim. Normalde kadavra keserken kulaklığımı takar müzik dinlerim. Bir yandan da kahvemi sigaramı içerim. Cemal'in boyu uzun, yaklaşık 1.80 civarında. Kurbanlığın eklemleri kolayca ayrılır ancak parçalamak yine de zaman alacaktır. Normalde kesilen hayvan asılarak parçalanır. Daha önce yerde yapmamıştım. Ben parçaladıktan sonra siz de poşete sarıp bavullara koyar ve çıkarırsınız."
 
Kaşıkçı'nın binaya girişi öncesinde kaydedilen bu sesler, cinayetin önceden planlandığını ortaya koymuştu.
 
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 13.14'te binaya giriş yaptıktan sonra Başkonsolos Uteybi'nin üst kattaki odasına götürülmüştü. Kaşıkçı, infaz timi tarafından kollarından tutularak üst kata götürüldüğünde, "Kolumu bırakın, ne yaptığınızı sanıyorsunuz?" sözleri ile tepki göstermişti.
 
Mahir Mutreb: Gel otur, Seni Riyad'a götürmeye geldik.
 
Kaşıkçı: Ben Riyad'a gelmem
 
Kaşıkçı: Yoksa beni mi öldüreceksiniz? Boğacak mısınız?
 
Mutreb: İşbirliği yaparsan affedileceksin
 
Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın infaz timi ile işbirliği yapmaması üzerine Mahir Mutreb cinayetin işleneceği aletlerin çıkarılması için odada bulunanlara talimat verdi.
 
"AĞZIMI KAPATMAYIN, ASTIMIM VAR"
 
İnfaz timinin Kaşıkçı'nın üstüne çullanarak boğmaya başlaması sonrasında Kaşıkçı'nın ağzından son cümleleri döküldü, "Ağzımı kapatmayın. Astımım var. Yapmayın! Beni boğacaksınız."
 
Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında, Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz timi tarafından boğularak öldürüldü. Kaşıkçı'nın cesedi, infaz timi tarafından parçalanarak, konsolosluk konutu içerisinde yer alan fırın içerisinde yakıldı.

Dehşet anları kamerada: Yolcular takla atan minibüsten yola savruldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Araç sahiplerine müjde: Bu geceden itibaren geçerli olacak

Araç sahiplerine müjde: Bu geceden itibaren geçerli olacak

Yaşlı adam evinde öldü, 8 yıl sonra fark edildi

Yaşlı adam evinde öldü, 8 yıl sonra fark edildi

Taşıt kredisi kampanyasına iki marka daha katıldı

Taşıt kredisi kampanyasına iki marka daha katıldı

Deprem korkusu yok sattırdı! Ürün yetiştiremiyorlar

Deprem korkusu yok sattırdı! Ürün yetiştiremiyorlar

Bakan Akar'dan F-35 ve Patriot açıklaması: Bundan kimsenin şüphesi olmasın

Bakan Akar'dan F-35 ve Patriot açıklaması: Bundan kimsenin şüphesi olmasın

İstanbul'da çile sürüyor: Vatandaşı canından bezdirdi

İstanbul'da çile sürüyor: Vatandaşı canından bezdirdi

Yer: Kars! 2 bin 667 metre rakımda üretildi

Yer: Kars! 2 bin 667 metre rakımda üretildi

Suudi Arabistan, İran'la diyalog için şartlarını sundu

Suudi Arabistan, İran'la diyalog için şartlarını sundu
 

POPÜLER HABERLER

CHP’li Balbay, Ahmet Hakan´ı çileden çıktı: Canlı yayında böyle tartıştılar

CHP’li Balbay, Ahmet Hakan´ı çileden çıktı: Canlı yayında böyle tartıştılar

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

B-1B Lancer o silahtan 5 tane taşıyacak

Polisler başlattı, ordular kapıştı

Polisler başlattı, ordular kapıştı

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

Su-57 savaş uçağının yeni fotoğrafları gündem oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA