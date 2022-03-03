İşte Kiev'in dışındaki 65 km'lik Rus konvoyu ile ilgili bilinenler!

Star Gazetesi 3 Mart 2022 Perşembe 17:25 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 18:54

Konvoy hakkındaki değerlendirmeler, Rus ordusunun 498 askerinin öldüğünü ve 1.597 kişinin de yaralandığını söyleyerek, savaştan ilk kayıp rakamlarını açıklamasından sonra geldi.

İngiltere'den yapılan açıklamada, ölen ve yaralananların gerçek sayısının kesinlikle çok daha yüksek olacağı ve artmaya devam edeceği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada ayrıca, "Kiev'e doğru ilerleyen büyük Rus konvoyunun, Ukrayna'nın güçlü direnişi, mekanik arıza ve tıkanıklık nedeniyle gecikti ve şehir merkezinin 30 km dışında bekliyor. Konvoy, üç gün içinde çok az fark edilebilir ilerleme kaydetti." İfadeleri kullanıldı.

Pentagon sözcüsü John Kirby ise, "Konvoy ve Rusya'nın Kiev'e yönelik daha geniş kapsamlı hamlesi "duraklarken", belki de kuşatma altındaki şehirlere yardım yapabileceğimiz son kapılar da kapanıyor olabilir" diyerek endişesini dile getirdi.

Üst düzey bir ABD savunma yetkilisi gazetecilere verdiği demeçte, konvoyun yakıt ve yiyecek sıkıntısı çekmesine rağmen ABD'nin, Rusların "bu yanlış adımlardan ve bu tökezlemelerden bir kez daha ders çıkaracağını ve bunların üstesinden gelmeye çalışacaklarını" değerlendirdiğini söyledi.

CNN Editörü Luke McGee'nin kaleme aldığı makalede, Konvoyun duraksamasının Rusya için birden fazla stratejik sorun yaratabileceğini söyledi.

McGee makalesinde, "Günlerce 65 km uzunluğundaki bir trafik sıkışıklığında oturmak, büyük bir askeri operasyon öncesinde Rus askerlerinin moralini ve disiplinini olumsuz etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

Diğer problemin ise konvoyun, Kiev'e yönelik gerçekleşecek olası bir saldırı için Rusların ana tedarik hattı olduğuna dikkat çeken İngiliz gazeteci, konvoyun aksine, işgale karşı savaşan Ukrayna kuvvetleri için de çok büyük bir hedef olabileceğini belirtti.

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