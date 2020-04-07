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Dünya

İşte koronavirüse hazırlıksız yakalanmayan tek Avrupa ülkesi

Avrupa'da virüse karşı en hazırlıklı ülke Finlandiya oldu. Soğuk Savaş yıllarından bu yana stok yapmayı durdurmayan Finlandiya'nın tıbbi malzemeye sahip olduğu ve komşularının aksine maske ve tıbbi materyal ithalatına gereksinim duymadığı öğrenildi.

07 Nisan 2020 Salı 12:22 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 12:26
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Avrupa'nın neredeyse tamamında koronavirüs kaynaklı tıbbı malzeme problemi yaşanırken Finlandiya'da Soğuk Savaş yıllarından bu yana yapılan stoklar ülkeyi malzeme krizinin dışında tuttu. Finlandiya'da uzun yıllar boyunca yapılan stok ve depolama çalışmalarında sadece tıbbi malzeme değik petrol, tahıl, tarı aletleri ve gıda maddeleri de saklandı. New York Times'ın haberine göre Norveç, İsveç ve Danimarka'nın da Soğuk Savaş yıllarında tıbbi ve askeri ekipman stoğu yaptığı ancak son yıllarda depolama taktiğinin kullanılmadığı öğrenildi.

3. DÜNYA SAVAŞI'NA BİLE HAZIRLAR

Norveç Savunma Araştırmaları Enstitüsü'nde görevli bilim adamı Magnus Hakenstad, “Finlandiya her zaman büyük bir felaket veya III. Dünya Savaşı için hazırdır” ifadelerini kullanıyor.

DEPOLARDAN HASTANELERE DAĞITILDI

Ülkede gerçekleşen 25 ölüm ve tespit edilen bin 880 vakanın ardından Sağlık Bakanlığı depolanmış maskelerin ülkedeki tüm hastanelere gönderilmesi emrini verdi.

Stoklardaki ürünlerin sayısı saklansa da 1950 yılında oluşturulan depoların tüm ülkeye yayılacak şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

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