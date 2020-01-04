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Dünya

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin vurulduğu anın görüntüsü ortaya çıktı.

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04.01.2020  16:14 - Güncelleme: 04.01.2020  16:14

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD’nin roketli saldırısıyla öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymanı ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

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