İşte Süleymani'nin vurulduğu an

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta ABD’nin roketli saldırısıyla öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymanı ve Hasdi Sabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" duyurmuştu.