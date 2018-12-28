ABD Başkanı Donald Trump, sınıra inşa etmek istediği duvara onay vermeyen Demokrat senatörlere tepki gösterdi
ABD Başkanı Trump, “istemezükçü Demokratların” sınıra inşa edilmek istenen duvar için gerekli bütçeye onay vermemesine tepki göstererek, “Bizi, güney sınırımızı tamamen kapatmaya zorluyorlar.” dedi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Demokratlar’ı “istemezükçü” olarak tanımlayan Trump, “Bizi, güneyimizdeki sınırı tamamen kapatmaya zorluyorlar.” ifadelerini kullandı.
Mevcut göçmen yasasına da değinen Trump, “Bu saçma göçmen yasası, ülkemizin sırtında bir yük. Bunu onaylayan bir Kongre ve bir Başkan olduğuna inanmak gerçekten çok güç.” sözlerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.