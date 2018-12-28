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ABD Başkanı Donald Trump, sınıra inşa etmek istediği duvara onay vermeyen Demokrat senatörlere tepki gösterdi

ABD Başkanı Trump, “istemezükçü Demokratların” sınıra inşa edilmek istenen duvar için gerekli bütçeye onay vermemesine tepki göstererek, “Bizi, güney sınırımızı tamamen kapatmaya zorluyorlar.” dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Demokratlar’ı “istemezükçü” olarak tanımlayan Trump, “Bizi, güneyimizdeki sınırı tamamen kapatmaya zorluyorlar.” ifadelerini kullandı.
 
Mevcut göçmen yasasına da değinen Trump, “Bu saçma göçmen yasası, ülkemizin sırtında bir yük. Bunu onaylayan bir Kongre ve bir Başkan olduğuna inanmak gerçekten çok güç.” sözlerini kullandı.

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