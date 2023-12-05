İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2023 Salı / 23 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9124
  • EURO
    31,272
  • ALTIN
    1876.42
  • BIST100
    8057.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İstenmeyen adam ilan edildi! Netanyahu ile esir yakınları tartıştı
Dünya

İstenmeyen adam ilan edildi! Netanyahu ile esir yakınları tartıştı

İsrail basını, Netanyahu ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınlarının tartıştığını aktardı.

AA5 Aralık 2023 Salı 18:59 - Güncelleme:
İstenmeyen adam ilan edildi! Netanyahu ile esir yakınları tartıştı
ABONE OL

Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleriyle görüştü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Tel Aviv'de yapılan görüşmeden herhangi bir görüntü paylaşmadı.

Öte yandan İsrail basınında çıkan haberlere göre, görüşmede, Netanyahu ile esir yakınları arasında tartışma yaşandığı belirtildi.

Basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun esir yakınlarına, "Şu anda herkesi eve getirme imkanı yok. Eğer bu bir seçenek olsaydı herhangi birinin bunu reddedeceğini gerçekten hayal edebilen var mı?" ifadesini kullandığına yer verildi.

Bu sözlere tepki gösteren esir yakınları ile İsrail Başbakanı arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Netanyahu'nun görüşmedeki konuşmasını elindeki kağıttan okuduğu ve hiçbir soruya cevap vermediği kaydedildi.

Bir esir yakının Netanyahu'ya, "İsrailli esirlerin evlerine dönmesinin Gazze'ye yönelik saldırılardan daha öncelikli olması gerektiği" sözleriyle tepki gösterdiği aktarıldı.

- Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

  • Netanyahu
  • Gazze Şeridi
  • esirlerin yakınları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.