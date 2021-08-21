Somali Ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, aşağı Şabelle bölgesine bağlı Sabiid ve Canoole'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristlerin Sabiid & Canoole'un dışında toplandığına dair istihbarat aldık. Cesur askerlerimiz aralarında örgütün ele başları Ali Kamiil ve Xanbaleey'nin bulunduğu 60 teröristi öldürdü" ifadeleri kullanıldı.
Somali ordusu, 16 Ağustos'ta Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda son bir ayda 279 militanı etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.