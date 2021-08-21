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Dünya

İstihbarat aldılar, operasyon düzenlediler

Somali ordusunun, aşağı Şabelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab üyesi 60 kişiyi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

AA21 Ağustos 2021 Cumartesi 02:51 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 02:51
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Somali Ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, aşağı Şabelle bölgesine bağlı Sabiid ve Canoole'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristlerin Sabiid & Canoole'un dışında toplandığına dair istihbarat aldık. Cesur askerlerimiz aralarında örgütün ele başları Ali Kamiil ve Xanbaleey'nin bulunduğu 60 teröristi öldürdü" ifadeleri kullanıldı.

Somali ordusu, 16 Ağustos'ta Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda son bir ayda 279 militanı etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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