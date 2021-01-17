İstihbarat birimi 3 gün önce uyarmış: Kongre hedef olabilir

AA 17 Ocak 2021 Pazar 21:14 - Güncelleme: 17 Ocak 2021 Pazar 21:14

İstihbarat raporunda, 6 Ocak'ta başkent Washington'da toplanacak on binlerce Donald Trump taraftarının, "seçim sonuçlarına ilişkin tepkilerini ortaya koymak için son şansları" duygusuyla hareket edebilecekleri vurgulandı.

Raporda, "Bu ümitsizlik ve hayal kırıklığı şiddete dönüşebilecek bir teşvik haline gelebilir. Önceki protestolardan farklı olarak 6'sında Kongre hedef olabilir." ifadelerine yer verildi.

Haberde, söz konusu istihbarat uyarısına rağmen 6 Ocak'ta Kongre etrafında yeterli güvenlik önleminin alınamamış olmasının "ciddi bir güvenlik açığına" işaret ettiği kaydedildi.

- FBI, YABANCI ÜLKE VEYA GRUPLARIN KONGRE BASKININDA PAYI OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRIYOR

Öte yandan, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Kongre baskınında yabancı ülke veya grupların bir şekilde katkısının olup olmadığını incelediği bildirildi.

NBC kanalına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir FBI yetkilisi, baskından önce bazı aşırı sağcı grup liderlerine "kripto para" cinsinden 500 bin dolar para aktarımı tespit edildiğini kaydetti.

Söz konusu paranın kaynağının bir Fransız olduğunu kaydeden yetkili, paranın kimlere ne sebeple ulaştırıldığını ve söz konusu para transferleri ile Kongre baskını arasında bir bağ olup olmadığını soruşturduklarını belirtti.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.