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Dünya

İstihbarat raporu açıklandı! İşte Kim Jong Un'un sağlık sorununun nedeni

Son iki haftadır ortalıkta adeta sırra kadem basan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un stres, alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

DHA01 Mayıs 2020 Cuma 18:35 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 18:35
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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un’un 15 Nisan tarihinde babasının doğum günü seremonisine katılmamasıyla ortaya atılan çeşitli iddialara bir yenisi eklendi; İngiliz medyasının yayınladığı bir Güney Kore kaynaklı istihbarat raporuna göre, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’un “aşırı alkol ya da fazla çalışma nedeniyle” sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi. 

Raporda, “Tahminlere göre, Jong-Un’un aşırı alkol veya aşırı çalışma nedeniyle sağlık açısından sorunlar yaşadığı açıkça görünüyor” ifadeleri kullanılırken Jong Un’un dinlenmek için Kuzey Kore’nin Wonsan şehrindeki villasına gitmiş olabileceği belirtildi.

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