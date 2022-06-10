İstihbarat raporu ortaya koydu! Mariupol'de salgın riski

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 107. gününe girdi. Ukrayna'daki duruma ilişkin İngiliz istihbarat raporunda, Rusya'nın ele geçirdiği bölgelerdeki sakinlere temel kamu hizmetlerini sağlamakta güçlük çektiği belirtilerek, "Mariupol, büyük bir kolera salgını riski altındadır. Mayıs ayından beri izole kolera vakaları rapor edilmiştir" denildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'daki duruma ilişkin paylaşılan istihbarat raporunda, Severodonetsk çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtilerek, Rusya'nın şehrin çoğunu kontrol ettiği, ancak Rus kuvvetlerinin kuzeyden ve güneyden daha geniş alanı kuşatma girişimlerinde çok az ilerleme kaydettiği ifade edildi.

'MAYIS AYINDAN BERİ İZOLE KOLERA VAKALARI RAPORLANDI'

Raporda ayrıca Rusya'nın ele geçirdiği bölgelerdeki sakinlere temel kamu hizmetlerini sağlamakta güçlük çektiği, güvenli içme suyuna erişimde sorunlar olduğu, telefon ve internet hizmetlerinde de büyük kesintilerin devam ettiği bilgisine yer verildi. Herson'da ciddi bir ilaç sıkıntısının muhtemel olduğu belirtilen açıklamada, "Mariupol, büyük bir kolera salgını riski altındadır. Mayıs ayından beri izole kolera vakaları rapor edilmiştir. Ukrayna 1995'te büyük bir kolera salgını yaşadı ve o zamandan beri, özellikle Mariupol'u da içeren Azak Denizi kıyılarında küçük salgınlar yaşadı. Mariupol'daki sağlık hizmetleri muhtemelen çöküşe yakındır: Mariupol'deki büyük bir kolera salgını bunu daha da kötüleştirecektir" denildi.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

10:50 Ukrayna'nın ikinci en büyük şehri Harkiv bölgesinde, Rusya-Ukrayna orduları arasında yoğun çatışmaların yaşandığı cephe hattındaki gelişmeler, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi. Harkiv'den yaklaşık 30 kilometre uzaklığında yer alan ve ağırlıklı olarak her iki tarafın havan topu ile insansız hava araçları kullandığı çatışmalara sahne olan cephede sık sık patlama sesler duyuluyor. Havan toplarının kullanıldığı çatışmaların sıcak noktası olan cephe hattı, savaşın başladığı 24 Şubat'tan beri Rus ve Ukrayna silahlı güçleri arasında temas hattı konumunda bulunuyor. Hava sıcaklıkların arttığı bölgede özel hazırlanmış sığınaklarda bulunan Ukraynalı askerler, 24 saat boyunca nöbetlerini sürdürüyor.

10:40 Ukrayna'daki duruma ilişkin İngiliz istihbarat raporunda, Rusya'nın ele geçirdiği bölgelerdeki sakinlere temel kamu hizmetlerini sağlamakta güçlük çektiği belirtilerek, "Mariupol, büyük bir kolera salgını riski altındadır. Mayıs ayından beri izole kolera vakaları rapor edilmiştir" denildi.

07:00 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaşta askeri kayıplarının günde 100-200 arası olduğunu açıkladı.

06:00 Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Macky Sall, Ukrayna-Rusya savaşının Afrika'da ciddi etkileri olduğuna dikkati çekerek, "Hububat üretilmezse, Afrika kıtasını istikrarsızlaştırabilecek çok ciddi bir kıtlıkla karşı karşıya kalacağız." dedi.

05:00 ABD Başkanı Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptıkları görüşmede, Rusya'ya yaptırımların, Ukrayna'ya da yardımların sürdürülmesi mesajı verdi.

04:00 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleh Nikolenko, Rusya tarafından idama mahkum edilen 3 paralı askerin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olduklarını ve söz konusu askerlerin savaş esiri haklarına sahip olması gerektiğini belirtti.

03:00 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederek, ABD, Çekya, Letonya ve Litvanya orduları, deniz üzerindeki hedefleri vurmak da dahil olmak üzere RBS-70, GROM, STINGER ve AVENGER tipi kısa menzilli hava savunma sistemleri ile "Baltic Zenith 2022" isimli askeri tatbikata başladı.

02:00 Ukrayna'nın önde gelen kadınları, ülkedeki hemcinslerinin savaşın kahramanları olmalarının yanı sıra özellikle Rus askerleri tarafından cinsel şiddet eylemlerine maruz kalarak en büyük mağdurları olduğunu ifade etti.

01:00 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı yeniden inşa edeceklerini, bunu yapmak zorunda olduklarını ve yapacaklarını söyledi.

00:45 İngiltere hükümeti, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol ettiği Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki mahkemede, İngiliz savaşçılara verilen idam cezalarından "derin endişe" duyulduğunu bildirdi.