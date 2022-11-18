İstihbarat raporu PKK'ya fon sağlayan Alman şirketleri deşifre etti

İstanbul İstiklal Caddesinde 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı hain saldırıyı düzenleyen PKK/PYD terör örgütün yayın organlarının Almanya menşeili 11 şirket tarafından fonlandığı tespit edildi.

Almanya merkezli faaliyet gösteren şirketlerin, PKK/KCK'ın Belçika merkezli yayın yapan Medya Haber TV ve Sterk TV'ye reklam verdiği ortaya çıktı. Yıllardır Avrupa'nın merkezinden PKK/KCK yanlısı yayınlar yapan TV kanallarına verilen reklamlar üzerinden örgütün yaklaşık 500 bin euro reklam geliri elde ettiği belirtilirken bu şirketler de deşifre oldu.

İŞTE O ŞİRKETLER

PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren Belçika merkezli Medya Haber TV ve Sterk TV'ye reklam vererek örgüte gelir sağlayan Almanya menşeili firmaların listesine SABAH ulaştı.

İşte o firmalar:

Örgütsel müzikler yayınlayan/üreten bir müzik prodüksiyon şirketi olan ve Düsseldorf Almanya'da faaliyet gösteren Med Produktion und Verteilungs-Genossenschaft...

Hijyen / Temizlik sektöründe yer alan Hygietec

İnşaat Sektöründe hizmet veren HBM BAU

Ausstrasse 10, 79664 Wehr Almanya'da faaliyet gösteren 2018 yılı itibarıyla, PKK/KCK mensupları tarafından İsviçre'de düzenlenen dayanışma gecesi, festival, konser, miting gibi etkinliklere sponsor olan firmalardan Royem Gmbh DönerProduktion,.

Lojistik alanında faaliyet gösteren Transport Emiroğlu

İnşaat, tamir ve tadilat/müteahhitlik işleri ile ilgilenen Suesin-Abbruch/ Süsin Abbruch GmbH Schaafheim Almanya adresinde faaliyet gösteriyor.

Gıda Sektörü / Toptan Satıcı-Tedarikçi alanlarında hizmet veren Dembra Food&More Gmbh,

Birkan Food Company GmbH: Pirinç, ayçiçek yağı, zeytin, fıstık gibi gıda maddelerinin toptan satışını gerçekleştiren şirket, Heidigstrasse Kronau/Almanya adresinde faaliyet gösteriyor.

Hollanda ve Almanya menşeli faaliyet gösteren Aram Food&Gastro

İnşaat Sektörü/ Bina Yıkımı-Temizlemesi alanlarında hizmet veren Arı Facility Management GmbH