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Dünya

İstihbarat raporu PKK'ya fon sağlayan Alman şirketleri deşifre etti

Terör örgütü PKK'nın İstanbul'daki hain saldırısının yaşandığı dönemde, Almanya menşeili bazı şirketlerin PKK'ya para aktardığı belirlendi. Ulaşılan istihbarat raporunda, Almanya merkezli faaliyet gösteren 11 şirketin, örgütün Belçika merkezli yayın yapan Medya Haber TV ve Sterk TV isimli yayın organlarına para aktardığı ortaya çıktı.

SABAH18 Kasım 2022 Cuma 09:26 - Güncelleme:
İstihbarat raporu PKK'ya fon sağlayan Alman şirketleri deşifre etti
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İstanbul İstiklal Caddesinde 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı hain saldırıyı düzenleyen PKK/PYD terör örgütün yayın organlarının Almanya menşeili 11 şirket tarafından fonlandığı tespit edildi.

Almanya merkezli faaliyet gösteren şirketlerin, PKK/KCK'ın Belçika merkezli yayın yapan Medya Haber TV ve Sterk TV'ye reklam verdiği ortaya çıktı. Yıllardır Avrupa'nın merkezinden PKK/KCK yanlısı yayınlar yapan TV kanallarına verilen reklamlar üzerinden örgütün yaklaşık 500 bin euro reklam geliri elde ettiği belirtilirken bu şirketler de deşifre oldu.

İŞTE O ŞİRKETLER

PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren Belçika merkezli Medya Haber TV ve Sterk TV'ye reklam vererek örgüte gelir sağlayan Almanya menşeili firmaların listesine SABAH ulaştı.

İşte o firmalar:

Örgütsel müzikler yayınlayan/üreten bir müzik prodüksiyon şirketi olan ve Düsseldorf Almanya'da faaliyet gösteren Med Produktion und Verteilungs-Genossenschaft...

Hijyen / Temizlik sektöründe yer alan Hygietec

İnşaat Sektöründe hizmet veren HBM BAU

Ausstrasse 10, 79664 Wehr Almanya'da faaliyet gösteren 2018 yılı itibarıyla, PKK/KCK mensupları tarafından İsviçre'de düzenlenen dayanışma gecesi, festival, konser, miting gibi etkinliklere sponsor olan firmalardan Royem Gmbh DönerProduktion,.

Lojistik alanında faaliyet gösteren Transport Emiroğlu

İnşaat, tamir ve tadilat/müteahhitlik işleri ile ilgilenen Suesin-Abbruch/ Süsin Abbruch GmbH Schaafheim Almanya adresinde faaliyet gösteriyor.

Gıda Sektörü / Toptan Satıcı-Tedarikçi alanlarında hizmet veren Dembra Food&More Gmbh,

Birkan Food Company GmbH: Pirinç, ayçiçek yağı, zeytin, fıstık gibi gıda maddelerinin toptan satışını gerçekleştiren şirket, Heidigstrasse Kronau/Almanya adresinde faaliyet gösteriyor.

Hollanda ve Almanya menşeli faaliyet gösteren Aram Food&Gastro

İnşaat Sektörü/ Bina Yıkımı-Temizlemesi alanlarında hizmet veren Arı Facility Management GmbH

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