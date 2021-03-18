star.com.tr 18 Mart 2021 Perşembe 13:47 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 13:54

Avustralya İç İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, tehdit ve yaşanan olaylardan bahsederken, "İslami aşırılık" ve "aşırı sağ" gibi terimler kullanmayacaklarını söyledi.

Burgess, 'Yıllık Tehdit Değerlendirme' brifinginde, ASIO'da şiddetli içeren olay ve tehditlere karşısında bu tarz terimler kullanılmamasını takip edeceklerini söyledi.

Burgess ayrıca, hassas savunma sırlarına erişmek isteyen yabancı bir "casus şebekesini" de çökerttiklerini duyurdu.

ASIO, zarar vermek isteyenleri tanımlamak için artık "dini nedenli şiddet içeren aşırılık" ve "ideolojik nedenli şiddet içeren aşırılık" gibi terimler kullanacak.

'MÜSLÜMANLAR RAHATSIZ'

Burgess açıklamasında, "İnsanları dini görüşleri nedeniyle sorgulamıyoruz. Anlaşılır bir şekilde, bazı Müslüman gruplar, bu terimi 'İslam'ı zedeleyici ve yanlış temsil edici' olarak görüyor ve klişeleştirmeyi teşvik ederek ve bölünmeyi körüklediğini, onları damgaladığını düşünüyor.' ifadelerini kullandı.

Dilin, gelişen tehdit ortamına uyacak şekilde gelişmesi gerektiğini belirten Burgess, "Sol" veya "sağ" aşırılığı tanımlamanın da birçok durumda artık geçerli olup olmadığını sorguladı.

'SAĞ-SOL GÖRÜŞE HİÇ UYMAYAN KİŞİ VE GRUPLAR VAR'

Sağ-sol görüşe hiç uymayan ve sürekli artan çok sayıda kişi ve grup olduğunu belirten Burgess bunların, toplumsal çöküş korkusu veya belirli bir sosyal ya da ekonomik şikayet veya komplo ile motive olduklarını belirtti.

Burgess, "Örneğin, istemsiz bekarlık veya 'incel' ideolojisine bağlı olan, şiddet yanlısı kadın düşmanları bahsettiğimi kategoriye giriyor." dedi.

Teşkilat Başkanı, ASIO'nun dilinin "geleneksel" kategorilerin dışında kalan grupları barındırması gerektiğini söyledi.

Burgess'ın çıkışına birçok insan destek verirken, bazı uluslararası yayın kuruluşları Burgess'ın 'uluslararası jargonu hiçe saydığını' söyleyerek eleştirdi.

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