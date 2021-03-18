İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2021 Perşembe / 5 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3505
  • EURO
    8,793
  • ALTIN
    409.886
  • BIST100
    1571.35
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İstihbarat teşkilatı ASIO'dan tabuları yıkacak açıklama: 'İslami' etiketini kullanmayacağız
Dünya

İstihbarat teşkilatı ASIO'dan tabuları yıkacak açıklama: 'İslami' etiketini kullanmayacağız

Avustralya İç İstihbarat Teşkilat Başkanı Mike Burgess, dünyanın bir çok yerinde aşırılıktan bahsederken kullanılan 'sağ aşırılık' ve 'İslami aşırılık' etiketlerini artık kullanmayacaklarını duyurdu.

star.com.tr18 Mart 2021 Perşembe 13:47 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 13:54
ABONE OL

Avustralya İç İstihbarat Teşkilatı (ASIO) Başkanı Mike Burgess, tehdit ve yaşanan olaylardan bahsederken, "İslami aşırılık" ve "aşırı sağ" gibi terimler kullanmayacaklarını söyledi.

Burgess, 'Yıllık Tehdit Değerlendirme' brifinginde, ASIO'da şiddetli içeren olay ve tehditlere karşısında bu tarz terimler kullanılmamasını takip edeceklerini söyledi.

Burgess ayrıca, hassas savunma sırlarına erişmek isteyen yabancı bir "casus şebekesini" de çökerttiklerini duyurdu.

ASIO, zarar vermek isteyenleri tanımlamak için artık "dini nedenli şiddet içeren aşırılık" ve "ideolojik nedenli şiddet içeren aşırılık" gibi terimler kullanacak.

'MÜSLÜMANLAR RAHATSIZ'

Burgess açıklamasında, "İnsanları dini görüşleri nedeniyle sorgulamıyoruz. Anlaşılır bir şekilde, bazı Müslüman gruplar, bu terimi 'İslam'ı zedeleyici ve yanlış temsil edici' olarak görüyor ve klişeleştirmeyi teşvik ederek ve bölünmeyi körüklediğini, onları damgaladığını düşünüyor.' ifadelerini kullandı.

Dilin, gelişen tehdit ortamına uyacak şekilde gelişmesi gerektiğini belirten Burgess, "Sol" veya "sağ" aşırılığı tanımlamanın da birçok durumda artık geçerli olup olmadığını sorguladı.

'SAĞ-SOL GÖRÜŞE HİÇ UYMAYAN KİŞİ VE GRUPLAR VAR'

Sağ-sol görüşe hiç uymayan ve sürekli artan çok sayıda kişi ve grup olduğunu belirten Burgess bunların, toplumsal çöküş korkusu veya belirli bir sosyal ya da ekonomik şikayet veya komplo ile motive olduklarını belirtti.

Burgess, "Örneğin, istemsiz bekarlık veya 'incel' ideolojisine bağlı olan, şiddet yanlısı kadın düşmanları bahsettiğimi kategoriye giriyor." dedi.

Teşkilat Başkanı, ASIO'nun dilinin "geleneksel" kategorilerin dışında kalan grupları barındırması gerektiğini söyledi.

Burgess'ın çıkışına birçok insan destek verirken, bazı uluslararası yayın kuruluşları Burgess'ın 'uluslararası jargonu hiçe saydığını' söyleyerek eleştirdi.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.