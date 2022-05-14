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Dünya

İstihbaratçı Budanov'dan çarpıcı iddia: Putin'e darbe hazırlığı var

Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi Başkanı General Kirillo Budanov, Kremlin'de Vladimir Putin'i devirmek için bir darbenin hazırlandığını ileri sürdü. Putin'in çok hasta olduğunu da belirten Budanov, Rus liderin bir Rus oligarkın da önceki gün iddia ettiği gibi ciddi bir kanser hastası olduğunu söyledi.

Star Gazetesi14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:24 - Güncelleme:
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Ukrayna Askeri İstihbarat Servisi Başkanı General Kirillo Budanov İngiliz Sky News televizyonu ile yaptığı röportajda, aldıkları istihbarata göre, Putin'e karşı bir darbe hazırlığı yapıldığını söyledi.

Budanov, "Kremlin'de bir hazırlık var. Sonunda Rusya Federasyonu liderliğinde bir değişikliğe yol açacak. Bu süreç çoktan başladı ve o yönde ilerliyorlar." dedi.

Ukraynalı general gazetecinin, "Bu bir darbe olduğu anlamına mı geliyor?" sorusuna, "Evet, bu şekilde hareket ediyorlar ve bunu durdurmak imkansız." şeklinde yanıt verdi.

Putin'in sağlık durumunun da iyi olmadığını iddia eden Budanov, Rus liderin devrilmesiyle Ukrayna savaşının da biteceğini söyledi.

AĞUSTOS AYI BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Ağustos ayının ikinci yarısının bir dönüm noktası olacağını idda ede Budanov, Sky News' şu açıklamalarda bulundu:

-Sonunda Rusya Federasyonu'nun liderliğinde bir değişikliğe yol açacak süreç çoktan başladı.

-Bu bir darbe olduğu anlamına mı geliyor?

-Evet, bu şekilde hareket ediyorlar ve bunu durdurmak imkansız.

Uzmanlara göre, Budanov'un 'savaşın yakın zamanda biteceğine ilişkin' iddiası, şu ana kadar tüm uzmanlar arasında yapılan en iyimser tahmin...

Öte yandan, Ukrayna askeri istihbarat servisinin başındaki isim, Rus birliklerinin ve tanklarının, topraklarını işgal etmek için sınırı geçerek Ukrayna'ya gireceğini doğru tahmin eden birkaç üst düzey yetkiliden biriydi.

Budanov röportajın devamında şunları söyledi:

-Düşmanımız hakkında her şeyi biliyoruz. Planlarını neredeyse yapıldıkları anda biliyoruz. Avrupa, Rusya'yı büyük bir tehdit olarak görüyor. Saldırganlığından korkuyorlar. Sekiz yıldır Rusya ile savaşıyoruz ve Rus gücünün bu büyük itibarının bir efsane olduğunu söyleyebiliriz.

Star Gazetesi

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