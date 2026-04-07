İstihbarattan diplomatik not! İngiliz basınından Mücteba Hamaney iddiası

İngiltere merkezli The Times gazetesi, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'in ağır yaralı olarak Kum şehrinde tedavi gördüğü ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine katılamadığı iddiasını gündeme taşıdı.

İngiltere merkezli The Times gazetesi, Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'ın dini lideri olan Mücteba Hamaney'in sağlık durumu ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

ABD ve İsrail istihbaratlarının Körfez ülkeleriyle paylaştığı bir diplomatik nota dayandırılan habere göre; Mücteba Hamaney'in babası Ali Hamaney'in öldürüldüğü saldırıda ağır yaralandığı bildirildi.

Söz konusu diplomatik notta, "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu ağır. Kum'da tedavi görüyor ve rejimin herhangi bir karar alma sürecine katılamıyor" ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. ABD ve İsrail istihbarat teşkilatlarının Mücteba Hamaney'in yerini bir süredir bildiği, ancak ayrıntıların daha önce kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi.

