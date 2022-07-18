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Dünya

Iştiyye, ABD'den İsrail'e baskı yapmasını istedi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD yönetimini İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşa etme planını durdurması için baskı yapmaya çağırdı.

AA18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:54 - Güncelleme:
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Başbakan Iştiyye, Filistin yönetiminin haftalık kabine toplantısında konuştu.

Iştiyye, İsrail hükümetinin, ABD Başkanı Joe Biden'ın 13-16 Temmuz'da İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyareti biter bitmez Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Yahudiler içn yeni yerleşim planlarını onayladığına işaret etti.

Filistin Başbakanı, "ABD yönetimine iki devletli çözüm seçeneğini baltalayacak bu planları durdurmaya çağırıyoruz. Yerleşimler, Filistin halkının bağımsız devlet hakkını korumak için uluslararası kararlar uyarınca derhal durdurulmalıdır." dedi.

ABD Başkanı Biden, bölge turu kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir araya gelmişti.

Biden, burada yaptığı konuşmada, "iki devletli çözüm" konusuna değinerek, "ABD Başkanı olarak yanınızda bulunduğum bugün, iki devletli çözüm hedefine olan bağlılığım değişmedi. 1967 sınırlarında iki devlet, Filistinliler ve İsrailliler için eşit şekilde, güvenlik, refah, özgürlük ve demokrasi elde etmenin en iyi yolu olmaya devam etmektedir. Filistin halkı bağımsız, egemen, yaşanabilir ve bütünlüklü bir devleti hak ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

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