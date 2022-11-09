Iştiyye: Filistin, İsrail'in insan ve çevre üzerindeki yıkıcı işgalinden muzdarip

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'na (COP27) katılan İştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas adına konuşma yaptı.

Iştiyye konuşmasında, "Filistin, hem İsrail'in insan ve çevre üzerindeki yıkıcı işgalinden muzdarip olduğu hem de iklim değişikliğinden etkilendiği için dünyada istisnai bir durumda. İşgalci İsrail, yerleşimler aracılığıyla doğayı yok ediyor, doğal kaynakları tüketiyor, katı ve tehlikeli kalıntılarını topraklarımıza gömüyor, suyumuzu çalıyor ve ağaçlarımızı kökünden söküyor." ifadelerini kullandı.

Iştiyye, İsrail'in 1967'deki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni işgalinden bu yana 800 bini zeytin ağacı olmak üzere 2,5 milyondan fazla ağacı kökünden söktüğünü söyledi.

Filistin Başbakanı Iştiyye, ayrıca Ölü Deniz'in, İsrail tarafından tüketilmesi nedeniyle varoluşsal tehlike altında olduğuna dikkati çekti.