Iştiyye, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmak için sarf edilen uluslararası çabalardan memnun

AA 21 Mayıs 2021 Cuma 07:54 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 07:54

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Iştiyye, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak için başta Mısır tarafından olmak üzere sarf edilen tüm uluslararası çabalardan memnuniyet duyduklarını belirten Iştiyye, "İsrail, 11 gün süren bu korkunç savaş boyunca öldürme, korkutma ve soykırım gibi suçlar işledi." ifadesini kullandı.

İsrail'in saldırılarda 20'den fazla aileyi tüm fertleriyle "yok ettiğini" aktaran Iştiyye, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçları da Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşıyacaklarını kaydetti.

- DOĞU KUDÜS'TEKİ FİLİSTİNLİLER DE ATEŞKESİ KUTLUYOR

Öte yandan ateşkes anlaşmasının ardından Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın yanı sıra Doğu Kudüs'teki Filistinli gençler de sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

"Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa" sloganları atan gençlere, Kudüs sakinleri araçlarının kornalarını çalarak eşlik etti.

İsrail ile Hamas'ın vardığı ateşkes anlaşması bu gece yerel saatle 02.00'de yürürlüğe girmişti.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

GAZZE VE BATI ŞERİA'DAKİ FİLİSTİNLİ GENÇLERDEN "ATEŞKES" SEVİNCİ

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinliler, sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerinde yüzlerce genç yürüyüşler düzenledi. Başta Ramallah olmak üzere Batı Şeria'daki kentlerde de sokaklara çıkan gençler, Gazze'deki Filistin direniş gruplarına destek sloganları attı.

Filistinli gençler, "Ramallah'tan onurlu Gazzemize selam olsun", "Fetih, İslami Cihad ve Hamas. Birliğiniz bizi gururlandırdı" şeklinde sloganlar atarak ateşkesten duydukları sevinci ifade etti.

BM, GAZZE'DE ATEŞKESİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI, ATEŞKESİN UYGULANMASI ÇAĞRISI YAPTI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı, taraflara ateşkesin uygulanması çağrısı yaptı.

Guterres, İsrail ve Hamas'ın ateşkese varmasının ardından BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı.

"11gün boyunca ölümle sonuçlanan çatışmaların ardından Gazze ve İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duydum" diyen Guterres, "Taraflara ateşkesi uygulamaları çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

Ateşkesin sağlanmasında Mısır ve Katar'ın çabalarına da değinen Guterres, uluslararası toplumdan da Filistin halkının ve kurumlarının yeniden inşası ve toparlanması için BM ile çalışmasını istedi.

İsrailli ve Filistinli liderlerin, ciddi bir diyaloğun başlatılması için sükuneti yeniden tesis etmenin de ötesinde bir sorumluluk taşıdığını belirten Guterres, İsrail ve Filistin'e; BM, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya'dan oluşan Orta Doğu Dörtlüsü dahil uluslararası ve bölgesel aktörlerle iki devletli çözüm için anlamlı müzakerelere dönmesi çağrısı yaptı.

AA muhabirinin, ateşkesin ardından hangi adımlar atılması gerektiği yönündeki sorusunu da yanıtlayan Guterres, "Ateşkesi sağlamlaştırmak çok önemli, Gazze'nin toparlanması için güçlü bir insani yardım programı oluşturmak çok önemli ve iki devletli bir çözüm için barış sürecini yeniden canlandırmak, barış sürecini başlatmak çok önemli." dedi.