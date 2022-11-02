İştiyye'den İsrail'deki seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama

İştiyye, İsrail parlamento seçimlerinin gayri resmi sonuçlarını medyaya yorumladı.

Başbakan İştiyye, seçim sonuçlarının Filistinlilere karşı yükselen aşırılığın doğal sonucu olduğunu belirterek, "İsrail seçimlerinin bir barış ortağı çıkarmayacağı konusunda en ufak bir şüphemiz yoktu." dedi.

İştiyye şu ifadeleri kullandı:

"İsrail seçimlerinde aşırı sağ partilerin yükselişi, halkımızın yıllardır çektiği, ölüm, tutuklanma, şehirleri, köyleri ve beldeleri işgal eden tutumlara dair, İsrail toplumunda aşırılık ve ırkçılığın artan tezahürlerinin doğal bir sonucudur. Böylece işgal askerleri, yerleşimciler suç işlemeleri için serbest bırakılıyor ve iki devletli çözüm baltalanıyor."

Filistin halkının, işgalin sonlandırılması, başkenti Kudüs olan bağımsız devletin kurulması projesine dair mücadelesinin kesinlikle durmayacağını aktaran İştiyye, "İsrail seçimlerinde kazananların kimlikleri ne olursa olsun, ülkedeki partilerin arasındaki fark, Coca Cola ile Pepsi arasındaki fark gibidir." şeklinde konuştu.

Uluslararası toplumun da sorumluluklarını yerine getirmesini isteyen İştiyye, Filistin halkına yönelik korumanın sağlanması talebinde bulundu.

Dün İsrail'de yapılan parlamento seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, ülkede aşırı sağın yönetimdeki gücü daha da artıyor.