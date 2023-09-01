İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2023 Cuma / 16 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7191
  • EURO
    28,9767
  • ALTIN
    1671.16
  • BIST100
    7975.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç 3 maymunu oynuyor! Hallstrom: Bir süre bu imajla yaşamamız gerek
Dünya

İsveç 3 maymunu oynuyor! Hallstrom: Bir süre bu imajla yaşamamız gerek

İsveç'in terörle mücadele şefi Fredrik Hallstrom, ülkesinde son zamanlarda atan ve devam eden Kur'an-ı Kerim mushafı yakma girişimlerini değerlendirdi. Açıklamalarıyla vurdumduymazlıklarını gözler önüne seren Hallstrom, 'bir süre bu imajla yaşamaları gerektiğini' söyledi.

AA1 Eylül 2023 Cuma 14:21 - Güncelleme:
İsveç 3 maymunu oynuyor! Hallstrom: Bir süre bu imajla yaşamamız gerek
ABONE OL

İsveç'in terörle mücadele şefi Fredrik Hallstrom, başkent Stockholm'de son dönemde tekrarlanan Kur'an-ı Kerim yakma olaylarından sonra ülkenin imajının değiştiği uyarısında bulundu.

N WORLD medya kuruluşunun haberine göre, Hallstrom, basın toplantısında İsveç'te yaşanan Kur'an-ı Kerim yakma olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Hallstrom, yurt dışındaki imajın özellikle sosyal medyada dolaşmaya devam edeceğini belirterek "bir süre bu imajla yaşamaları gerektiğini" söyledi.

Söz konusu olaylarla ülkenin imajının değiştiğine işaret eden Hallstrom, güvenlik tehditlerinin de bir süre daha yüksek seviyede kalacağını ifade etti.

Kutsal kitap yakma olaylarının ardından, Başbakan Ulf Kristersson'un İsveç'in "öncelikli hedef" haline geldiğini söylemesinden sonra terör tehdidi düzeyi yüksek seviyeye çıkarılmıştı.

Adalet Bakanı Gunnar Strommer de güvenlik durumunun "çok kötü" olduğu konusunda uyarı yaparak ülkenin "öngörülebilir gelecekte bu büyük tehditle yaşayacağını" söylemişti.

İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK PROVOKASYONLAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis korumasında Kur'an-ıKerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Saldırılarını artıran Momika, 25, 26, 27 ve 29 Ağustos'ta polis korumasında Stockholm'ün çeşitli yerlerinde Kur'an-ı Kerim yakmaya devam etmişti.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

  • terörle mücadele şefi
  • Kuran-ı Kerim
  • vurdumduymazlık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.