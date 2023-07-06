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Dünya

İsveç, ABD'den yardım dilendi, dünya basını böyle duyurdu: Kararı yalnızca Türkiye verir

Dünya 11-12 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'ni beklerken ittifaka dahil olması Türkiye'ye bağlı olan İsveç'in konuyla ilgili girişimleri devam ediyor. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşerek 'Bizi NATO'ya alın' çağrısı yaptı. Dünya basını görüşmeyi manşetlerine taşırken, İngiliz The Guardian, Beyaz Saray'daki görüşme için 'Türkiye'yi itirazlarından vazgeçmeye ikna etme çalışmaları sürüyor' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kararlılığının vurgulandığı haberde 'Türkiye'nin kararlarını yalnızca Türkiye verebilir' ifadeleri yer aldı.

6 Temmuz 2023 Perşembe 11:32 - Güncelleme:
İsveç, ABD'den yardım dilendi, dünya basını böyle duyurdu: Kararı yalnızca Türkiye verir
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İsveç'in NATO üyelik sürecinin, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nde kesinleşmesi bekleniyor. Terör örgütü PKK'ya yönelik desteği nedeniyle daha önce Türkiye'den veto yiyen İsveç, son olarak ülkede Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıklara izin vermesiyle eleştiri oklarının hedefine oturmuştu.

İSVEÇ ŞANSINI ZORLUYOR

Terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasayı 1 Haziran'da yürürlüğe sokan İsveç, Kurban Bayramı'nın ilk gününde başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişinin Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmasına izin vermesi nedeniyle bir kez daha Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

BIDEN'IN DESTEĞİNİ İSTEDİ

Türkiye'nin taleplerini karşılamak için çeşitli adımlar atan İsveç, zirve öncesi son kozlarını oynuyor. NATO Zirvesi'ne sayılı günler kala İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Washington'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Yeni bir ABD-İsveç Savunma İşbirliği Anlaşması dahil iki ülke arasında derinleşen savunma işbirliklerini konuşmaya giden Kristersson, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Biden ile İsveç'in NATO'ya üyeliğini görüşen Kristersson, Türkiye'nin ikna edilmesi için Biden'ın desteğini istedi. Bugün Brüksel'de gerçekleşecek, Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları ile istihbarat başkanlarının da katılacağı üst düzey toplantı öncesi ABD ile iş birliği görüşmesi yapan İsveç'in bu girişimi, dünya gündeminde geniş yer buldu.

"KARARI YALNIZCA TÜRKİYE VERİR"

Görüşmeyi manşete taşıyan İngiliz The Guardian, Beyaz Saray'daki görüşme için "Türkiye'yi itirazlarından vazgeçmeye ikna etme çalışmaları sürüyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kararlılığının vurgulandığı haberde "Türkiye'nin kararlarını yalnızca Türkiye verebilir" sözleri öne çıktı.

"BEKLEME SÜRESİ UZAYACAK"

Foreign Policy'de yer alan analizde, İsveç'te gerçekleşen skandal eyleme dikkat çekildi. "İsveç'in bekleme süresi daha da uzayacak gibi görünüyor" ifadelerinin kullanıldığı yazıda, tüm gözlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği kararda olduğunun altı çizildi.

Al Jazeera, Biden'ın İsveç'i desteklemesine ilişkin sarfettiği sözleri öne çıkararak "Beyaz Saray Türkiye'ye, önümüzdeki hafta Litvanya'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Çarşamba günü İsveç'in ittifaka katılma hedefini onaylaması çağrılarını da yineledi" yorumuna yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN VURGUSU

New York Times ise, dikkat çeken bir detaya yer verdi. İsveç'in üyelik girişimlerinin sonuç vermesinin zor olduğuna yer veren NYT, "Başkan Erdoğan'ın devam eden muhalefeti göz önüne alındığında, İsveç'in ittifaka dahil edilmesi yakın zamanda pek olası görünmüyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE NE DERSE O OLACAK

Türkiye'nin İsveç konusundaki kararlı duruşuna Macaristan'dan da destek gelmişti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin kararını esas alacaklarının bildirmiş, İsveç'in başvurusu için Türkiye'den gelecek olumlu bir işaret ile süreci destekleyeceklerini açıklamıştı.

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