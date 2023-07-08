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Dünya

İsveç uslanmıyor! Bir Kur'an-ı Kerim yakma talebi daha

11-12 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başlarken, İsveç'te Kurban Bayramı'nda cami önünde gerçekleştirilen çirkin eylem sonrası bir kez daha Kur'an-ı Kerim yakmak için polisten izin istendi.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 12:45 - Güncelleme:
İsveç uslanmıyor! Bir Kur'an-ı Kerim yakma talebi daha
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İsveç adeta ateşle oynuyor. 60'a yakın ülke tarafından kınanmasına rağmen İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin bir yenisi için harekete geçtiler... 50'li yaşlarda bir kadın küstah sözler sarf ederek Kur'an-ı Kerim yakmayı talep etti.

28 Haziran'da İsveç'in başkenti Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi dünyanın büyük bir bölümünde tepkilere neden olurken İsveç'te iğrenç saldırıların sürme ihtimali söz konusu.

BM İnsan Hakları Konseyi, "Avrupa'daki Kuran yakma olayları" nedeniyle olağanüstü toplantı çağrısında bulunduğu ve İslam Konferansı Örgütü'nün, kutsal kitaplara yapılan saygısızlığa karşı uluslararası yasalar görmek istediğini hatırlatan Aftonbladet, polisin dini yazıların yakılması için başvuru aldığını yazdı.

Expressen'de yer alan habere göre; Helsingborg'da Kur'an-ı Kerim yakmak için başvuran 29 yaşındaki Lucas Ljungkvist, "Bu benim Erdoğan'ı görmek istememle ilgili" ifadelerini kullandı.

Aftonbladet'te yer alan haberde ise 29 yaşındaki Lucas'ın NATO üyeliğini durdurmak istediği ifade edildi.

Aftonbladet'te yer alan bir diğer haberde ise Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen 50'li yaşlarda bir kadının 'bir an önce' eylemi gerçekleştirmek için polisten izin istediği yazıldı.

İslamofobik ifadeler kullanan kadının başvurusuna hızlı cevap alabilmek için polisin kendisini böyle yapmasını gerektiğini söylediğini dile getirdi.

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