İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2022 Perşembe / 9 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6167
  • EURO
    18,1734
  • ALTIN
    975.853
  • BIST100
    4105.46
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye'ye geliyor
Dünya

İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye'ye geliyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın 8 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye'ye gideceği bildirildi.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 22:55 - Güncelleme:
İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye'ye geliyor
ABONE OL

İsveç hükûmetinden yapılan açıklamada Kristersson'ın Erdoğan ile görüşmek üzere 8 Kasım'da Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi.

Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 20 Ekim'de bir mektup göndererek İsveç'in NATO'ya katılım sürecini görüşmek için Ankara ziyaretine hazır olduğunu bildirmişti.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı.

İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.

  • İsveç Başbakanı Ulf Kristersson
  • NATO
  • cumhurbaşkanı erdoğan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.