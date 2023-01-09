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Dünya

İsveç Başbakanı Kristersson yan çizdi: Türkiye'nin her talebini karşılayamayız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayacaklarını söyledi.

9 Ocak 2023 Pazartesi 08:31 - Güncelleme:
İsveç Başbakanı Kristersson yan çizdi: Türkiye'nin her talebini karşılayamayız
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, düşünce kuruluşunun düzenlediği konferansın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliği konusunda kendilerinden veremeyecekleri şeyleri istediğini belirtti.

İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye'nin elinde olduğuna işaret eden Kristersson, "Türkiye, Üçlü Muhtıra çerçevesinde yaptığımız şeyleri teyit ediyor fakat kendilerine veremeyeceğimiz ve vermek istemediğiniz şeyleri istiyor. Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız" ifadelerini kullandı.

Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını ne zaman parlamentoda oylayacağını ise bilmediğini dile getirdi.

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