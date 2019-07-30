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İsveç Başbakanı Löfven’den Trump'a 'ASAP Rocky' yanıtı:Yargı sistemimiz pazarlığa açık değil

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ABD'li rapçi ASAP Rocky’nin Stockholm'de tutuklanmasını eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'a, “İsveç yargı sistemi pazarlığa açık değildir” karşılığını verdi.

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İsveç Başbakanı Stefan Löfven, tutuklu Amerikalı rapçi ASAP Rocky hakkında ABD Başkanı Donald Trump’ın eleştirilerine cevap vererek, “İsveç yargı sistemi pazarlığa açık değildir” dedi. 
 
Rapçi ASAP Rocky İsveç’te tutuklanmış, ABD Başkanı Donald Trump ise İsveç hükümetini yargıya müdahale etmediği için eleştirmişti. Trump, ASAP Rocky'nin serbest bırakılması için başvuru yapmış ancak İsveç Başbakanı Stefan Löfven Trump’a cevap vermemişti.
 
NTV'nin haberine göre, sessizliğini bozan Löfven, İsveç basınına yaptığı açıklamada, “İsveç yargı sistemi pazarlığa açık değildir” diye konuştu. Löfven röportajda, “İsveç'te bağımsız bir yargı sistemi var. Kimin aradığı ve atılan tweetler'in bir önemi yok. Ayrıca bu konuda Trump ile bir diyalog kurmak gibi nedenim yok” ifadelerini kullandı.

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