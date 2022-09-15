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Dünya

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson istifa kararı aldı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, parlamento seçimlerindeki yenilgisinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı.

IHA15 Eylül 2022 Perşembe 13:02 - Güncelleme:
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İsveç'te geçtiğimiz pazar günü yapılan genel seçimlerde sağ blok partiler yüzde 49.7 oy oranına ulaşmış, Andersson'un Sosyal Demokrat Partisi'nin de bulunduğu sol blok ise yüzde 48.8'de kalmıştı. İsveç Başbakanı ve Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Magdalena Andersson, seçimin ardından başkent Stockholm'de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Andersson, "Sağ blokun az farkla da olsa parlamentoda çoğunluğu kazandığı açık. Bu nedenle yarın başbakanlık görevimden alınmamı talep edeceğim ve devam eden sürecin sorumluluğu Meclis Başkanına ve Parlamentoya geçecek. 20 yılda seçmen desteğinde en büyük artışı sağladık ve sadece İsveç'in en büyük partisi değiliz, aynı zamanda kuzey Avrupa'nın en büyük partisiyiz. Yaklaşık iki milyon İsveçlinin bize oy vermeyi seçmesinden gurur duyuyorum ve minnettarım" dedi.

54 yaşındaki Sosyal Demokrat lider Andersson, İsveç'te kadınlara oy kullanma hakkı verilmesinden yaklaşık 100 yıl sonra ilk kadın Başbakan seçilerek, Stefan Lofven'den görevi devralmıştı.

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