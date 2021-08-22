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Dünya

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, başbakanlığı bırakıyor

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Kasım 2022'de Sosyal Demokrat Parti başkanlığını ve başbakanlığı bırakacağını açıkladı.

AA22 Ağustos 2021 Pazar 15:12 - Güncelleme: 22 Ağustos 2021 Pazar 15:13
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Başkent Stockholm'ün Runö bölgesinde geleneksel yaz konuşmasını yapan Löfven, partisinin kasım ayındaki kongresinde başkan adayı olmayacağını ve başbakanlıktan da istifa edeceğini belirtti.

10 yıldır parti başkanı olduğunu dile getiren Löfven, "7 yıldır da başbakanlık yaptım. Benim için harika bir dönemdi. Şimdi, arkadan gelen arkadaşlarıma iyi koşullarda görevlerimi devretmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Löfven, Sosyal Demokrat Partisi'ne 2012 yılında başkan olarak seçilen Löfven, 2014 ve 2018 yıllarında yapılan genel seçimlerin ikisini de kazanarak başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

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