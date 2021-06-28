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Dünya

İsveç Başbakanı Stefan Löfven görevinden istifa etti

İsveç'te Başbakan Stefan Löfven, 21 Haziran'da parlamentoda güvenoyu alamadığını belirterek istifa ettiğini açıkladı.

AA28 Haziran 2021 Pazartesi 13:33 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 13:34
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Löfven, düzenlediği basın toplantısında, istifa ettiğini duyurarak meclis başkanın kendisini görevlendirmesi durumunda yeniden hükümet kurmaya talip olduğunu söyledi.

Löfven, "Yeni tip koronavirüs döneminde erken seçime gitmek ileriye dönük olarak iyi bir seçenek değil. Tekrar hükümeti kurmaya adayım." ifadelerini kullandı.

Parlamentoda, göçmen karşıtlığı ile bilinen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisinin 21 Haziran'da sunduğu gensoru önergesi sonucu Löfven hükümeti güvenoyu alamamıştı.

Güven oylaması, yeni inşa edilen evlerin kiralarının ev sahiplerinin istediği oranda yükseltilebilmesinin önünü açan tartışmalı yasa tasarısı sonrasında parlamentonun gündemine gelmişti.

Löfven'in istifasının ardından Meclis Başkanı Andreas Norlen'in hükümet kurma görevi için siyasi partilerle gelecek haftadan itibaren görüşme yapması bekleniyor.

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