Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsveç Başbakanı Stefan Lofven, güven oylamasını kaybetti

İsveç’te 9 Eylül’de yapılan genel seçimlerde İsveç Başbakanı Stefan Lofven parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lofven bugün parlamentoda yapılan güven oylamasını 142 evet oyuna karşı 204 hayır oyu ile kaybetti. Lofven’in istifası bekleniyor. Anayasaya göre, Meclis Başkanı’nın yeni bir başbakan adayı önermesi beklenirken, göreve gelecek başbakanın belirlenmesi süreci haftalar alabilir.
 
Ülkede, hükümet kurulması girişimleri 4 kez başarısızlıkla sonuçlanırsa İsveçli seçmenler bir kez daha seçime gidecek.
 
Lofven yerine gelecek isim belli olana kadar geçici olarak görevini sürdürecek. Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Lofven 2014 yılında iktidara gelmişti.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA