İsveç Başbakanı Stefan Lofven, güven oylamasını kaybetti

Lofven bugün parlamentoda yapılan güven oylamasını 142 evet oyuna karşı 204 hayır oyu ile kaybetti. Lofven’in istifası bekleniyor. Anayasaya göre, Meclis Başkanı’nın yeni bir başbakan adayı önermesi beklenirken, göreve gelecek başbakanın belirlenmesi süreci haftalar alabilir.

Ülkede, hükümet kurulması girişimleri 4 kez başarısızlıkla sonuçlanırsa İsveçli seçmenler bir kez daha seçime gidecek.

Lofven yerine gelecek isim belli olana kadar geçici olarak görevini sürdürecek. Sosyal Demokrat Parti'nin lideri Lofven 2014 yılında iktidara gelmişti.