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İsveç hükümeti BM Göç Anlaşması'nı imzalayacak

İsveç hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Göç Anlaşması'na imza atacağını duyurdu.

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Hükümet, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, İsveç'in BM'nin göç sorununa ilişkin hayata geçirmek istediği küresel ölçekli ilk anlaşmaya imza atacağını bildirdi.Açıklamada, insanların güvenli yollardan göç etmesinin sağlanacağı belirtilirken, düzensiz göçün önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi. İnsan ticareti ve insan tacirleriyle sınır ötesinde etkili biçimde mücadele edileceğinin altı çizilen açıklamada, ''Göçe maruz kalan çocuk, yaşlı ve kadınlar güçlü bir şekilde küresel iş birliğiyle koruma altına alınacak'' ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, Almanya'nın belirleyici role sahip olduğu BM Göç Anlaşması'na Avusturya, Polonya, Çekya, Estonya, Bulgaristan, Hırvatistan, ABD, Macaristan, Avustralya ve İsrail imza atmayacağını duyurmuştu. BM Göç Anlaşması'nda yer alan maddeler, Fas'ın Marakeş kentinde 10-11 Aralık'ta düzenlenecek bir konferansla kabul edilecek. Anlaşma, Eylül 2019'da düzenlenecek BM Genel Kurulu'nda oylanacak.

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