İsveç güvenlik tehdidi olarak gördüğü PKK'lıyı sınır dışı edecek

ETC gazetesi, 26 yaşındaki Zinar Bozkurt'un sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındığını yazdı.

Çevrim içi yayın yapan Blankspot gazetesinin haberinde ise Bozkurt'un İsveç'e 8 yıl önce yaptığı sığınma başvurusunun 6 ay önce reddedildiği ve hakkında sınır dışı edilme kararı alındığı ifade edildi.

İsveç İstihbarat Teşkilatının (SEPO) Bozkurt'un terör örgütü PKK ile bağlantılarının bulunması nedeniyle gözaltına aldığı kaydedilen haberde, bu kişinin İsveç için bir güvenlik tehdidi olarak görüldüğü aktarıldı.

- İSVEÇ, TÜRKİYE'NİN KIRMIZI BÜLTENLE ARADIĞI DOLANDIRICIYI TESLİM EDECEK

Öte yandan 11 Ağustos'ta İsveç'in Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı Okan Kale'yi iade etme kararı aldığı bildirilmişti.

İsveç'te çevrim içi yayın yapan Samnytt gazetesi, Kale'nin 2010-2011 yıllarında Türkiye'de 3 bankaya yönelik kart dolandırıcılığıyla suçlanması nedeniyle İsveç'e kaçtığını belirterek Kale'nin Haziran 2012'de sığınma başvurusunun reddedildiği ve buradan İtalya'ya geçtiği kaydedilmişti.

Kale'nin İtalya'da 2 yıl geçici mülteci oturum kartı aldığı ve 2016'da İsveç'e gelerek kendisinden 23 yaş büyük İsveçli biriyle evlendiğine dikkat çekilen haberde, Kale'nin bu evlilik sayesinde İsveç'te oturma ve çalışma izni aldığına işaret edilmişti.

Ekim 2021'de Ankara'nın Interpol aracılığı ile İsveç makamlarıyla temasa geçtiği vurgulanan haberde, Kale'nin bu tarihte yakalanarak hapse atıldığı ifade edilmişti.

