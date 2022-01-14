İsveç'ten Mali kararı! Askerlerini çekecek

AA 14 Ocak 2022 Cuma 12:38 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 12:40

Hükümetin açıklaması, Rus Wagner paralı askerlerinin Mali'ye konuşlandırılması ve Mali askeri cunta yönetiminin seçimleri 2025'e ertelemesinin ardından geldi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, yaptığı açıklamada, "Wagner askerlerinin Mali'de konuşlandırıldığına dair elimizde kanıt var. Askeri cuntanın da normal seçimlere saygı duymadığı ortada, bunun da bizim birlikleri etkileyeceğini düşündüğümüz için askerlerimizi Mali'den çekmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsveç'in Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu'nda görev yapan 215 askeri bulunuyor.