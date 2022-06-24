İsveç'te ay başında gerçekleşen bıçak sırtı güven oylamasında terör örgütünün talimatıyla "çekimser" oy kullanarak hükümeti kurtaran YPG destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh bütçe oylamasında da hükümet lehine oy kullanacağını açıkladı. Kakabaveh, 1 haftadır hükümet ve muhalefet partilerinin ayrı ayrı önerdiği ek bütçe taslaklarına destek vermeyerek meclisi tıkamıştı.

SON ANDA DESTEK VERDİ

Kakabaveh, son güne kadar Türkiye ile NATO müzakerelerinden dolayı hükümetin yasasına destek vermeyeceğini söylüyordu. Meclis Başkanı Andreas Norlen ise yasa bir daha kabul edilmezse, hükümet ve muhalefetin hazırladığı taslaklar arasında kura çekeceğini belirtmişti. Bunun üzerine siyasi kaos çıkarmakla suçlanan Kakabaveh, geri adım atarak son anda hükümet lehine oy kullandı.

376 MİLYON DOLAR DESTEK

Hükümetin YPG'ye büyük miktarlarda yardım yaptığı bilinyor. İsveç'in YPG'ye şimdiye kadar 210 milyon dolarlık destek aktardığı belirtiliyor. Miktarın, 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.

İKTİDARI TEHDİT ETTİ

Kakabaveh, 15 Haziran'da yapılan oylamada ek büt- çenin meclisten geçmesini engellemişti. NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili İsveç'in Türkiye ile yürüttüğü müzake- relerin durdurulmasını isteyen Kakabaveh, Türkiye karşıtı taleplerinin karşılanmaması durumunda aleyhte oy kullanacağı tehdidinde bulunmuştu.