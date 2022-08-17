İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2022 Çarşamba / 20 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9622
  • EURO
    18,2922
  • ALTIN
    1018.3
  • BIST100
    2980
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç hükümeti yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekme hazırlığında
Dünya

İsveç hükümeti yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekme hazırlığında

İsveç hükümeti, kış aylarında yüksek elektrik fiyatlarını aşağı çekmek için yeni bir yasa hazırladığını duyurdu.

AA17 Ağustos 2022 Çarşamba 23:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Başbakan Magdalena Andersson, ülkede artan elektrik fiyatlarını kışın dengelemek için hükümetin 30 milyar kronluk (yaklaşık 2,9 milyar dolar) bir bütçe hazırladığını söyledi.

Andersson, bu paranın, elektrik maliyetlerini dengelemek için İsveç Kamu Elektrik Hizmet Kuruluşuna aktarılacağını kaydetti.

Elektrik fiyatlarının artışından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutan Andersson, "Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle yüksek enerji maliyetleri herkesi etkiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İsveç evlerini ve İsveç endüstrisini rehin tutmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

- İsveç'te elektrik fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

İsveç'te geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan bir kilovatsaatlik elektrik ücreti, bu hafta 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldi.

Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, ülkedeki elektrik fiyatı artışlarının, tüm zamanların rekorunu kırdığını söylemişti.

Sigvardsson, rekor fiyat artışlarını, Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselmesine bağlamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.