İslam düşmanı ırkçı Rasmus Paludan'ın İsveç'teki Türk Elçiliği önünde Kur'an yakmasına izin verilmesinin yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapısını kapatması üzerine ülkenin içinde bulunduğu zor durumu yansıtan açıklama bizzat Başbakan Ulf Kristersson'dan geldi.

Başbakan Kristersson, ülke için hiçbir ulusal güvenlik konusunun İsveç ve Finlandiya'nın hızla NATO'ya katılmasından daha önemli olmadığını söyledi.

Kristersson, 'İsveç'teki herkesi ciddiyeti anlamaya davet etmek istiyorum' sözleri ile İsveç'in içinde bulunduğu durumu özetledi. Bu açıklama 'Başbakan İsveç'in içinde bulunduğu zor durumu itiraf etti' şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu.

'Erdoğan İsveç'e kapıyı kapattı mı?' sorusu üzerine Kristersson, 'Kimsenin bunu bu şekilde yorumladığını sanmıyorum. Bir öfke var' dedi.

'İsveç, Erdoğan'ın fikrini değiştirmesi için ne yapabilir?' sorusuna İsveç Başbakanı Kristersson, "Türkiye kendi kararını veriyor. İşleyen bir diyaloğa dönmemiz, İsveç-Finlandiya-Türkiye anlaşmasına uymamız gerekiyor." cevabını verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'te yaşanan skandala en sert tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'teki alçak eyleme ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey.