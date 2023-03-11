İsveç medyası: NATO üyeliğimiz başka bahara

Brüksel'deki üçlü zirvenin ardından İsveç medyasında karamsar manşetler atıldı. İsveç'in muhtemelen bu yaz Vilnius'ta yapılacak zirveden önce NATO'ya katılmayacağının altı çizildi.

Türk heyetinin katıldığı kritik Brüksel zirvesi dünya medyasında tartışıldı. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te medya umutsuz başlıklar attı. İspanya'nın başkenti Madrid'de Haziran ayında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçlerine yönelik imzalanan üçlü memorandum çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizmasının üçüncü toplantısı, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda sona erdi. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Atılan bazı adımların memnuniyet verici olduğunu kaydettik ama süreç bitmiş değil. Terörizmin finansmanı, propagandasının yapılması yönündeki eylemlerin engellemesi için adımların atılmasını belirttik" dedi.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Toplantı İsveç ve dünya basınında geniş yer buldu. İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Expressen "Türkiye Uzmanı: İsveç için zor görünüyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Türkiye Uzmanı Paul Levin'in yorumlarına yer veren gazete havanın daha olumlu hale geldiğine, ancak İsveç'in muhtemelen bu yaz Vilnius'ta yapılacak zirveden önce NATO'ya katılmayacağının altını çizdi. Dagsavisen ise müzakerelerin devam edeceği bilgisini okurları ile paylaştı. Haberde İsveç'in baş müzakerecisi Oscar Stenström'ün şu sözüne yer verildi: Bugün olumlu olan şey, görüşmelerin devam edeceği konusunda mutabık kalmamızdır.

KÖTÜ BİR RUH HALİ

Aynı haberde bir sonraki görüşmenin ne zaman ve nerede yapılacağına dair bir açıklamanın gelmediğine dikkat çekildi, İsveç'teki skandal eylem sonrası iki ülkenin ilk defa aynı masaya oturduğunu belirten SVT, "İsveç ve Finlandiya, Kur'an'ın yakılmasından sonra Türkiye ile buluşuyor - Kötü bir ruh hali" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

ABD BASINI: İLERLEME SAĞLANAMADI

ABD merkezli Politico ise gelişmeyi 'Türkiye İsveç ve Finlandiya'ya henüz NATO yok dedi' başlığı ile gördü. Haberde 'Üçlü bir toplantı, İsveç ve Finlandiya'nın savunma ittifakına katılması için hiçbir ilerleme sağlamadı' ifadesine yer verildi.

Al jazeera toplantıyı 'Stoltenberg'den yeni hamle' olarak tanımladı ve haberinde şu ifadelere yer verdi: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ve mevkidaşlarının Temmuz ayında yapacakları bir sonraki zirve için bir araya gelene kadar Finlandiya ve İsveç'i dünyanın en büyük askeri örgütünün üyeleri olarak kabul ettirmek için yeni bir girişim başlattı.

Alman DW üç ülkenin NATO üyeliği için Brüksel'de görüştüğünü yazdı ve Türkiye, İsveç hükümetini Ankara'nın terör örgütlerine karşı çok yumuşak davranmakla suçlayarak İsveç'in NATO'ya girişini engelliyor' dedi.

"TERÖRİZME KARŞI ÇALIŞMALAR ARTACAK"

İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, ülkesinin terörizme ve PKK'ya karşı çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyledi. Stenström, İsveç hükümetinin terör örgütü PKK'ya yönelik somut adımlar attığını belirleterek, "Ciddi organize suçlar ile terörün finansmanı arasında olan bağlantı ülkemizin başına bela. Bu nedenle İsveç makamları somut adımlar atıyorlar. Hükümet meclise bir ceza yasa tasarısı sundu. Yetkililer özellikle terörizme ve PKK'ya karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı" ifadelerini kullandı.