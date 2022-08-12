İsveç, NATO kapısında tökezledi: PKK paçavrası ile poz verdiler

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi'nde dikkat dört saat süren zorlu müzakereler sonucunda Türkiye heyeti ikna edilmiş, İsveç ve Finlandiya için NATO üyeliğine yeşil ışık yakılmıştı.

Fakat, NATO'ya girişi Türkiye'nin iki dudağı arasında olan İsveç'te terör seviciliğin sonu gelmiyor. Kritik zirve sonrası İsveç'te bazı siyasetçiler Türkiye karşıtı bir tutum sergilerken, geçen hafta ülkede terör örgütü PKK ve uzantılarının paçavralarıyla poz veren koalisyon ortağı Sol Parti'den Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Delgado Varas ülkede gerilimi üst seviyeye taşıdı.

BAŞBAKAN RAHATSIZ OLDU

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini kınadı.

Andersson, İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye verdiği demeçte, "PKK sadece İsveç değil Avrupa Birliği ülkelerinin de terör örgütü listesinde. Bu bayrakla poz vermek aşırı derece uygunsuz." dedi.

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğunu belirterek, "PKK, 1984'te Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı." ifadesini kullanmıştı.

Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "Kabul edilemez." olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulundu.

İSVEÇ'TE SOL PARTİ LİDERİ, PARTİ MİLLETVEKİLLERİNİN PKK PAYLAŞIMINI ONAYLAMADIĞINI AÇIKLADI

İsveç'te Sol Parti lideri Nooshi Dadgostar, partisinden milletvekillerinin terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini onaylamadığını belirtti.

Dadgostar, Aftonbladet gazetesine, Visby kentinde 7 Temmuz'da Sol Parti milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas'ın terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Nooshi Dadgostar, partisinden milletvekillerinin bu hareketini onaylamadığını ve kendisinin böyle eylemde bulunmayacağını ifade etti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik zirve sonrası yaptığı açıklamalarda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin, "Tabii bunu bazıları üyelik olarak ifade ediyorlar ancak bu, bir davet sürecidir. Bizler bu davete şu anda ne yaptık? 'Evet' demiş olduk." ifadelerini kullandı.

Bu davetin bazı şartlarının olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu şartlarımızı da ne yaptık? Sözleşmenin içerisine yerleştirdik ve bu sözleşmeyle birlikte de NATO Zirvesi'ne gittiğimizde ilk gün dörtlü bir görüşme gerçekleştirdik. Zaten bir gün önce de yine görevli arkadaşlarımız bu çalışmaları yaptılar ve bu çalışmalar da önümüze geldi fakat liderler olarak yaptığımız görüşmeden sonra dedik ki: 'Bu arkadaşlarımız tekrar bir görüşmeyi devam ettirsinler.' Tekrar bir görüşme yaptılar ve o görüşmeden sonra da bizler bu sözleşmenin içerisine girmesi gereken, özellikle teröre ve teröristlere yönelik şartlarımızı koyduk. Bu şartlar kabul edildi." diye konuştu.

İŞTE O SÖZLEŞMENİN MADDELERİ

Finlandiya ve İsveç ile NATO üyeliğini destekleyen üçlü bir mutabakat anlaşmasında iki ülkenin istihbarat alışverişini de dahil terörle mücadelede Türkiye ile tam iş birliği yapmasını zorunlu kılıyor.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından imzalanan mutabakatta 11 madde yer alıyor.

İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile anlaşmasının koşulları şunlar:

- Türkiye Cumhurbaşkanı, Helsinki ve Stockholm'ün Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG olarak bilinen Kürt Halk Savunma Güçlerini desteklememe konusunda anlaştığını söyledi.

- Türkiye'den yapılan açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in ayrılıkçı milis PKK'nın "yasaklı terör örgütü" olduğunu teyit ettiği ve "Kürdistan İşçi Partisini ve diğer tüm terör örgütlerinin eylemlerini ve bunların yayılmalarını engelleme sözü verdiği" belirtiliyor.

- Türkiye, üç ülkenin ulusal silah ambargosunun uygulanmayacağı konusunda anlaştığını da açıkladı.

- Türkiye, Finlandiya ve İsveç, terörle mücadele operasyonlarını genişletmek ve organize suçla mücadele etmek için bir istihbarat paylaşım mekanizması kurma konusunda mutabık kaldı.

- Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin terör zanlılarının iadesi talebini ivedilikle ve kapsamlı olarak değerlendireceği konusunda anlaştı.

- Finlandiya ve İsveç, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Kürdistan İşçi Partisinin her türlü finansmanını ve işe alımını soruşturmayı ve yasaklamayı kabul etti.

Star Gazetesi