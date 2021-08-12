İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2021 Perşembe / 4 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5879
  • EURO
    10,0894
  • ALTIN
    482.391
  • BIST100
    1445.05
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsveç, Novavax'tan 2,2 milyon doz aşı alacak
Dünya

İsveç, Novavax'tan 2,2 milyon doz aşı alacak

İsveç, Amerikan biyoteknoloji firması Novavax'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 2,2 milyon doza kadar satın alınabilmesi için tedarik anlaşması imzaladı.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 15:18 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 15:18
ABONE OL

Hükümetin resmi sayfasında yayımlanan açıklamada, Kovid-19 aşısı satın alınması için anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, 2,2 milyon doz aşının 2022 ve 2023 yıllarında teslim alınacağı kaydedildi.

İsveç Aşı Koordinatörü Başkanı Richard Bergström, 2 doz uygulanan Kovid-19 aşılarına ek olarak, 3'üncü dozun da ekimde uygulanmaya başlanacağını ve 4. doz için de planlama yapıldığını ifade etti.

10 milyon nüfuslu İsveç'te bu zamana kadar 6 milyon 584 bin 455 kişi aşılanırken, bu kişilerin 4 milyon 641 bin 169'u çift doz aşı oldu.

Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı rakamlara göre, İsveç'te Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 658'e çıkarken; vaka sayısı 1 milyon 108 bin 57'e yükseldi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.