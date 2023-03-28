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Dünya

İsveç ordusu TikTok kullanımını yasakladı

İsveç ordusu, güvenlik endişeleri nedeniyle personelin telefonlarında TikTok uygulaması kullanımını yasakladığını duyurdu.

28 Mart 2023 Salı 11:55 - Güncelleme:
İsveç ordusu TikTok kullanımını yasakladı
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İsveç Savunma Bakanlığı TikTok kullanımını yasaklayan kararını yayınladı.

Bakanlık, "uygulamanın kullanıcı bilgilerini nasıl işlediğine ve sahibi şirket ByteDance hakkında ortaya çıkan raporlara" dayanarak güvenlik endişeleri nedeniyle kararın alındığını duyurdu.

Hareket, son haftalarda diğer AB ülkeleri tarafından uygulanan benzer kısıtlamaları takip ediyor.

Örneğin Fransa, hükümet çalışanlarının iş telefonlarına TikTok da dahil olmak üzere "eğlence uygulamaları" indirmelerini yasakladı.

Bu yasağa Başbakan Macron da dahil edildi.

Norveç, uygulamanın parlamentonun bilgisayar ağına erişebilen cihazlarda kullanılmasını yasaklarken, İngiltere ve Belçika tüm devlet telefonlarında uygulamayı yasakladı.

Danimarka Savunma Bakanlığı ve Letonya Dışişleri Bakanlığı, TikTok yasaklarını bu ayın başlarında uygulamaya koydu.

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