İsveç şirketleri Türkiye ile iş birliğini aartıracak

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan temiz suya erişim, sürdürülebilir enerji, sürdürülebilir şehirler, sorumlu tüketim ve üretim ile ortak amaçlar için iş birliği doğrultusunda, kuzey ülkelerinin sürdürülebilirlik alanındaki birikimlerini Türkiye ile paylaşmasını amaçlayan "Nordic Talks" etkinliklerinin ikincisi, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ile İsveç Ticaret ve Yatırım Ataşeliğinin ev sahipliğinde düzenlendi.

Beyoğlu'ndaki İsveç Başkonsolosluğu binasında gerçekleşen etkinlikte, Türkiye ve İsveç arasında yeşil dönüşüm alanındaki potansiyel iş birliklerinin değerlendirildiği "Türkiye'nin Yeşil Dönüşümünde Öncü Bir Partner" raporunun ayrıntıları paylaşıldı.

Etkinlikte konuşan İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, "İklim kriziyle mücadele, ancak global çapta döngüsel ekonomiye geçiş ve ülkeler arası iş birliğiyle mümkün. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları çok eskilere dayanan ve yeşil dönüşümünün öncülerinden olan İsveç şirketleri, bu alandaki yerel ve global birikimlerini, inovatif ve iklim dostu teknoloji çözümlerini Türkiye ile paylaşmaktan memnun." dedi.

- YEŞİL MUTABAKAT EYLEM PLANI İŞ BİRLİĞİ FIRSATI YARATIYOR

Halihazırda pek çok İsveç şirketinin, Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sağladığı belirtilen raporda, İsveç'in çevresel sürdürülebilirliğe yaklaşımına, sürdürülebilirlik alanındaki öncü İsveç şirketlerinin Türkiye'de uygulanan sürdürülebilir teknoloji çözümlerine ve Türkiye'deki yeşil dönüşüme olan potansiyel katkılarına odaklanılıyor.

Çalışmada, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik yolunda Türkiye'nin attığı en önemli adımlardan birisinin, "2021 Yeşil Mutabakat Eylem Planı" olduğu işaret ediliyor. Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünü artırmayı, global tedarik zincirindeki yerini güçlendirmeyi ve ülkeye yeşil yatırım çekmeyi amaçlayan söz konusu eylem planı, hem çevresel hem ekonomik açıdan önem arz ediyor.

Rapora göre, kamu ve özel sektör dahil, Türkiye'deki tüm paydaşlar için hedef ve eylemler içeren Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer verilen, "üretim malzemelerinin değerini korumayı ve atık miktarını azaltmayı amaçlayan döngüsel ekonomi", "yeşil enerji" ve "sürdürülebilir akıllı taşımacılık", İsveç ile iş birliği fırsatları sunan üç alan.

Rapor, Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi'ni, döngüsel ekonomiye geçişteki önemli girişimlerinden biri olarak nitelendirirken, Türkiye'nin, Avrupa'nın kurulu yenilenebilir enerji gücü sıralamasında beşinci, üretiminde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 54 olduğuna dikkati çekiyor.

Türkiye'nin fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak yerli otomobil projesi TOGG ile yeşil dönüşüme ve akıllı ulaşımda altyapı ve tedarikçi ağının geliştirilmesine katkı sağlayacağı da raporda vurgulananlar arasında.