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Dünya

İsveç skandala doymuyor! Türkiye'nin iadesini istediği teröristler için karar

NATO'ya üyelikleri Türkiye'ye bağlı olan İsveç'te skandal bir karara imza atıldı. İsveç hükümeti, Türkiye'ye 4 kişinin iadesinin reddine dair mahkeme kararını aralık ayında onayladı.

AA13 Ocak 2023 Cuma 13:14 - Güncelleme:
İsveç skandala doymuyor! Türkiye'nin iadesini istediği teröristler için karar
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İsveç'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması firarisi 4 şüphelinin, Yüksek Mahkeme tarafından Türkiye'ye iadesinin reddine ilişkin karar, aralık ayında İsveç hükümeti tarafından onaylandı.

İsveç resmi haber ajans TT, FETÖ firarisi 4 kişinin Türkiye'ye iadesinin reddedildiği mahkeme kararının, 22 Aralık 2022 tarihinde İsveç hükümeti tarafından onaylandığını duyurdu.

Haberde FETÖ şüphelilerinin, Türkiye'nin, NATO'ya üyelik sürecinde İsveç'ten talep ettiği iade listesinde bulundukları aktarıldı.

İade talebi reddedilen bu kişilerin, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile bağlantılı suçlar ve Türkiye aleyhine casusluk yapmakla suçlandıkları kaydedildi.

FETÖ'nün yasa dışı dinleme ekibinin beyni olan ByLock kullanıcısı eski Emniyet Müdürü Murat Çetiner, İsveç devlet televizyonu SVT'ye iadesi reddedilenlerden birinin kendisi olduğu ve bu karardan dolayı mutluluk duyduğu açıklamasını yaptı.

FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesi talebi de 19 Aralık 2022'de Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti.

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